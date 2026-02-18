Роспотребнадзор рассказал, при каких условиях школы закрывают на карантин

"Предусмотрено приостановление очного учебного процесса при суммарной заболеваемости учащихся острыми респираторными инфекциями 20% и более. Эта мера позволяет снизить активность циркуляции респираторных вирусов, что способствует снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Приостановление очной деятельности образовательных организаций проводится, как правило, на 1 неделю", - рассказали в ведомстве.

Ранее ведомство сообщало, что на седьмой неделе 2026 года, с 9 по 15 февраля, в Российской Федерации рост заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 4,5%, зарегистрировано 775 тысяч случаев. Показатель заболеваемости соответствует уровню начала октября 2025 года.