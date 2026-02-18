Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал, при каких условиях школы закрывают на карантин - РИА Новости, 18.02.2026
12:08 18.02.2026 (обновлено: 12:10 18.02.2026)
Роспотребнадзор рассказал, при каких условиях школы закрывают на карантин
Роспотребнадзор рассказал, при каких условиях школы закрывают на карантин - РИА Новости, 18.02.2026
Роспотребнадзор рассказал, при каких условиях школы закрывают на карантин
Очные занятия в школах России приостанавливают, если количество заболевших в них ОРВИ учеников достигает 20% и более, ограничения вводятся на одну неделю,... РИА Новости, 18.02.2026
Роспотребнадзор рассказал, при каких условиях школы закрывают на карантин

Роспотребнадзор: школы закрывают на карантин, если 20% учеников болеют ОРВИ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Очные занятия в школах России приостанавливают, если количество заболевших в них ОРВИ учеников достигает 20% и более, ограничения вводятся на одну неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее газета "Известия" писала, что как минимум в 20 российских регионах за последнюю неделю начали закрывать на карантин классы в школах и группы в детских садах. Причиной стали высокие темпы распространения ОРВИ. Ограничения вводят в том числе в Карелии, Удмуртии, Ненецком автономном округе, Крыму, Коми, Пермском и Забайкальском краях.
"Предусмотрено приостановление очного учебного процесса при суммарной заболеваемости учащихся острыми респираторными инфекциями 20% и более. Эта мера позволяет снизить активность циркуляции респираторных вирусов, что способствует снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Приостановление очной деятельности образовательных организаций проводится, как правило, на 1 неделю", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что Роспотребнадзор осуществляет мониторинг своевременного введения этой меры.
Ранее ведомство сообщало, что на седьмой неделе 2026 года, с 9 по 15 февраля, в Российской Федерации рост заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 4,5%, зарегистрировано 775 тысяч случаев. Показатель заболеваемости соответствует уровню начала октября 2025 года.
Врач рассказала, как защититься от ОРВИ перед весной
10 февраля, 03:22
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
