Рейтинг@Mail.ru
Кадыров объяснил рукопожатие с Керимовым - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 18.02.2026 (обновлено: 00:58 19.02.2026)
https://ria.ru/20260218/kadyrov-2075321010.html
Кадыров объяснил рукопожатие с Керимовым
Кадыров объяснил рукопожатие с Керимовым - РИА Новости, 19.02.2026
Кадыров объяснил рукопожатие с Керимовым
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его никто не вызывал в Кремль и не заставлял мириться с сенатором РФ Сулейманом Керимовым. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-18T21:29:00+03:00
2026-02-19T00:58:00+03:00
россия
москва
республика дагестан
сулейман керимов
рамзан кадыров
равиль гайнутдин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_37e9bde0a4917ccc7ebdec5e047aad71.jpg
https://ria.ru/20260130/melikov-2071360047.html
россия
москва
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_873d7dd8627300a9c8c3519a2dc4b038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, республика дагестан, сулейман керимов, рамзан кадыров, равиль гайнутдин
Россия, Москва, Республика Дагестан, Сулейман Керимов, Рамзан Кадыров, Равиль Гайнутдин
Кадыров объяснил рукопожатие с Керимовым

Кадыров заявил, что его никто не вызывал в Кремль, чтобы помирить с Керимовым

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 18 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его никто не вызывал в Кремль и не заставлял мириться с сенатором РФ Сулейманом Керимовым.
«

"Мое рукопожатие с Сулейманом Керимовым начинает обрастать различными версиями. Не знаю, действительно ли председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин сделал заявление о том, что нас с сенатором специально вызывали в Кремль, чтобы помирить, но это неправда", — написал Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что его не вызывали ради этого в Кремль. Для такого решения, по его словам, ему было достаточно узнать мнение президента России Владимира Путина.
Он подчеркнул, что с Керимовым его всегда связывали дружеские и деловые отношения. По словам Кадырова, между ними имелось "некое недопонимание", требующее личной встречи и "мужского разговора", что они и сделали, встретившись в Москве.
"Сами решили встретиться, поговорили, пришли к пониманию и пожали руки", — добавил он.
Глава Чечни сообщил о встрече с Керимовым 30 января. Он также опубликовал совместное фото с ним и заявил, что считает народы Чечни и Дагестана братьями.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Меликов процитировал Путина, комментируя встречу Керимова и Кадырова
30 января, 23:57
 
РоссияМоскваРеспублика ДагестанСулейман КеримовРамзан КадыровРавиль Гайнутдин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала