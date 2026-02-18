https://ria.ru/20260218/kadyrov-2075321010.html
Кадыров объяснил рукопожатие с Керимовым
Кадыров объяснил рукопожатие с Керимовым - РИА Новости, 19.02.2026
Кадыров объяснил рукопожатие с Керимовым
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его никто не вызывал в Кремль и не заставлял мириться с сенатором РФ Сулейманом Керимовым. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-18T21:29:00+03:00
2026-02-18T21:29:00+03:00
2026-02-19T00:58:00+03:00
россия
москва
республика дагестан
сулейман керимов
рамзан кадыров
равиль гайнутдин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_37e9bde0a4917ccc7ebdec5e047aad71.jpg
https://ria.ru/20260130/melikov-2071360047.html
россия
москва
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_873d7dd8627300a9c8c3519a2dc4b038.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, республика дагестан, сулейман керимов, рамзан кадыров, равиль гайнутдин
Россия, Москва, Республика Дагестан, Сулейман Керимов, Рамзан Кадыров, Равиль Гайнутдин
Кадыров объяснил рукопожатие с Керимовым
Кадыров заявил, что его никто не вызывал в Кремль, чтобы помирить с Керимовым
ГРОЗНЫЙ, 18 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его никто не вызывал в Кремль и не заставлял мириться с сенатором РФ Сулейманом Керимовым.
«
"Мое рукопожатие с Сулейманом Керимовым начинает обрастать различными версиями. Не знаю, действительно ли председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин сделал заявление о том, что нас с сенатором специально вызывали в Кремль, чтобы помирить, но это неправда", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни отметил, что его не вызывали ради этого в Кремль. Для такого решения, по его словам, ему было достаточно узнать мнение президента России Владимира Путина.
Он подчеркнул, что с Керимовым
его всегда связывали дружеские и деловые отношения. По словам Кадырова, между ними имелось "некое недопонимание", требующее личной встречи и "мужского разговора", что они и сделали, встретившись в Москве
.
"Сами решили встретиться, поговорили, пришли к пониманию и пожали руки", — добавил он.
Глава Чечни сообщил о встрече с Керимовым 30 января. Он также опубликовал совместное фото с ним и заявил, что считает народы Чечни и Дагестана
братьями.