История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов - РИА Новости, 18.02.2026
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов
История в 2027 году станет превалирующим предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов России, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:54:00+03:00
2026-02-18T11:54:00+03:00
2026-02-18T11:58:00+03:00
общество
россия
анзор музаев
анатолий торкунов
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
мгимо
социальный навигатор
россия
