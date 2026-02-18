Рейтинг@Mail.ru
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов - РИА Новости, 18.02.2026
11:54 18.02.2026 (обновлено: 11:58 18.02.2026)
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов - РИА Новости, 18.02.2026
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов
История в 2027 году станет превалирующим предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов России, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:54:00+03:00
2026-02-18T11:58:00+03:00
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов

Музаев: история станет превалирующим предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. История в 2027 году станет превалирующим предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов России, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"В 2027 году уже будут изменения связаны с тем, что история будет превалирующим предметом при поступлении на гуманитарные направления", - сказал Музаев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Предложение по ЕГЭ было озвучено ректором МГИМО Анатолием Торкуновым в 2025 году на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею.
Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, основной период начнется 1 июня.
Утечка вариантов ЕГЭ в интернет невозможна, заявил глава Рособрнадзора
