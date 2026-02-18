Президент Армении попал в курьезную ситуацию во время визита в Грецию

ЕРЕВАН, 18 фев – РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян попал в курьезную ситуацию из-за включенного микрофона во время торжественного обеда, данного его греческим коллегой Константиносом Тасуласом в рамках государственного визита Хачатуряна в Афины.

Затем он приподнялся и попытался включить микрофон. После того, как ему ответили, что микрофон включен, он начал свою речь, в частности, поблагодарив греческую сторону за гостеприимство и подчеркнув, что двустороннее сотрудничество стабильно расширяется в политической, экономической, оборонной, образовательной и культурной сферах.