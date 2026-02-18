https://ria.ru/20260218/hachaturjan-2075284939.html
армения
греция
афины
Президент Армении Ваагн Хачатурян на встрече с президентом Греции
Президент Армении Ваагн Хачатурян попал в курьезную ситуацию ... Видео с обеда опубликовано на странице администрации президента Армении в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Президент Армении попал в курьезную ситуацию во время визита в Грецию
Президент Армении Хачатурян попал в курьезную ситуацию из-за микрофона
ЕРЕВАН, 18 фев – РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян попал в курьезную ситуацию из-за включенного микрофона во время торжественного обеда, данного его греческим коллегой Константиносом Тасуласом в рамках государственного визита Хачатуряна в Афины.
Во время обеда после речи президента Греции Хачатурян
, не заметив, что микрофон включен, спросил, должен ли он ли выступить сразу после коллеги, а затем отшутился: "Этих бедных людей (членов делегаций Армении
и Греции - ред.) держим голодными".
Затем он приподнялся и попытался включить микрофон. После того, как ему ответили, что микрофон включен, он начал свою речь, в частности, поблагодарив греческую сторону за гостеприимство и подчеркнув, что двустороннее сотрудничество стабильно расширяется в политической, экономической, оборонной, образовательной и культурной сферах.
Видео с обеда опубликовано на странице администрации президента Армении в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.