Президент Армении попал в курьезную ситуацию во время визита в Грецию
18:22 18.02.2026 (обновлено: 23:36 18.02.2026)
Президент Армении попал в курьезную ситуацию во время визита в Грецию
в мире
армения
греция
афины
ваагн хачатурян
константинос тасулас
армения
греция
афины
Президент Армении Ваагн Хачатурян на встрече с президентом Греции
Президент Армении Ваагн Хачатурян попал в курьезную ситуацию
Президент Армении попал в курьезную ситуацию во время визита в Грецию

Президент Армении Хачатурян попал в курьезную ситуацию из-за микрофона

ЕРЕВАН, 18 фев – РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян попал в курьезную ситуацию из-за включенного микрофона во время торжественного обеда, данного его греческим коллегой Константиносом Тасуласом в рамках государственного визита Хачатуряна в Афины.
Во время обеда после речи президента Греции Хачатурян, не заметив, что микрофон включен, спросил, должен ли он ли выступить сразу после коллеги, а затем отшутился: "Этих бедных людей (членов делегаций Армении и Греции - ред.) держим голодными".
Затем он приподнялся и попытался включить микрофон. После того, как ему ответили, что микрофон включен, он начал свою речь, в частности, поблагодарив греческую сторону за гостеприимство и подчеркнув, что двустороннее сотрудничество стабильно расширяется в политической, экономической, оборонной, образовательной и культурной сферах.
Видео с обеда опубликовано на странице администрации президента Армении в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
