Гросси заявил о способности Ирана восстановить свою ядерную инфраструктуру
Гросси заявил о способности Ирана восстановить свою ядерную инфраструктуру - РИА Новости, 18.02.2026
Гросси заявил о способности Ирана восстановить свою ядерную инфраструктуру
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Иран обладает возможностью восстановить свою ядерную инфраструктуру при возникновении такого желания. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T23:00:00+03:00
2026-02-18T23:00:00+03:00
2026-02-18T23:00:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
рафаэль гросси
дональд трамп
казем джалали
магатэ
иран
сша
россия
Гросси заявил о способности Ирана восстановить свою ядерную инфраструктуру
Гросси: Иран может восстановить свою ядерную инфраструктуру при желании