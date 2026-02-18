Рейтинг@Mail.ru
Гросси заявил о способности Ирана восстановить свою ядерную инфраструктуру - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/grossi-2075335042.html
Гросси заявил о способности Ирана восстановить свою ядерную инфраструктуру
Гросси заявил о способности Ирана восстановить свою ядерную инфраструктуру - РИА Новости, 18.02.2026
Гросси заявил о способности Ирана восстановить свою ядерную инфраструктуру
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Иран обладает возможностью восстановить свою ядерную инфраструктуру при возникновении такого желания. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T23:00:00+03:00
2026-02-18T23:00:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
рафаэль гросси
дональд трамп
казем джалали
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055006607_0:56:2814:1639_1920x0_80_0_0_ad95833f695747a93064f3eaac416e86.jpg
https://ria.ru/20260217/iran-2074957027.html
иран
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055006607_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_0058e13e39f78aeeabed86471176e800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, россия, рафаэль гросси, дональд трамп, казем джалали, магатэ
В мире, Иран, США, Россия, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Казем Джалали, МАГАТЭ
Гросси заявил о способности Ирана восстановить свою ядерную инфраструктуру

Гросси: Иран может восстановить свою ядерную инфраструктуру при желании

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Иран обладает возможностью восстановить свою ядерную инфраструктуру при возникновении такого желания.
"То, чему вы научились, не забыть, и у Ирана есть технические и промышленные возможности для восстановления этой инфраструктуры, если он этого захочет", - заявил Гросси в интервью журналу Foreign Policy.
Он пояснил, что в настоящее время этого не происходит, но такую возможность "необходимо учесть".
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ирану потребуются годы, чтобы снова запустить ядерную программу после американских ударов. Посол Ирана в России Казем Джалали, в свою очередь, заявлял, что бомбардировки мирных ядерных объектов нанесли им незначительный ущерб и в Тегеране намерены продолжить развитие своей программы мирного атома.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
МИД Ирана рассказал о роли МАГАТЭ в соглашении между Ираном и США по атому
17 февраля, 14:24
 
В миреИранСШАРоссияРафаэль ГроссиДональд ТрампКазем ДжалалиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала