Гериатр рассказала о местах, где люди живут на 10-20 лет дольше

16:54 18.02.2026 (обновлено: 16:59 18.02.2026)
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Ольга Ткачева
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Ольга Ткачева. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Голубые зоны", где люди живут на 10-20 лет дольше, есть в Японии и Коста-Рике, в России к ним можно отнести Северный Кавказ и Москву, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
Пресс-конференция, посвященная развитию гериатрической помощи в Российской Федерации, прошла в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Врач ведет осмотр пациента
В России введут должность врача по здоровому долголетию
4 января, 03:29
"Есть такие "голубые зоны" на планете, где люди живут долго, на 10-20 лет больше, чем в среднем в других регионах. И там большая концентрация столетних людей - это Коста-Рика, это Окинава в Японии. Я думаю, что у нас тоже. Например, Москву-то можно тоже "голубой зоной" считать. В принципе, Северный Кавказ и в Москве очень большая продолжительность жизни. То есть есть регионы, которые тоже очень похожи на "голубые зоны", - сказала Ткачева.
Она уточнила, что "голубые зоны" объединяет то, что там не сильно отличается температура зимой и летом.
"Мы с вами живем, вот, например, в Москве, и тоже эту вариабельность не сильно ощущаем, потому что мы заходим в дом - у нас отопление. Летом, когда жарко, у нас охлаждение. То есть мы тоже живем вот в такой вот средней температуре", - сказала Ткачева.
Она отметила, что все современные технологии сейчас продлевают здоровую жизнь и сохраняют молодость.
Григорий Гуров
Глава Росмолодежи рассказал, что волнует молодое поколение
29 декабря 2025, 04:54
 
МоскваЯпонияКоста-РикаОльга ТкачеваРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаРоссийская академия наук
 
 
