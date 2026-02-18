https://ria.ru/20260218/geriatr-2075258291.html
Гериатр рассказала о местах, где люди живут на 10-20 лет дольше
Гериатр рассказала о местах, где люди живут на 10-20 лет дольше
Гериатр рассказала о местах, где люди живут на 10-20 лет дольше
"Голубые зоны", где люди живут на 10-20 лет дольше, есть в Японии и Коста-Рике, в России к ним можно отнести Северный Кавказ и Москву, сообщила главный...
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Голубые зоны", где люди живут на 10-20 лет дольше, есть в Японии и Коста-Рике, в России к ним можно отнести Северный Кавказ и Москву, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
Пресс-конференция, посвященная развитию гериатрической помощи в Российской Федерации, прошла в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Есть такие "голубые зоны" на планете, где люди живут долго, на 10-20 лет больше, чем в среднем в других регионах. И там большая концентрация столетних людей - это Коста-Рика
, это Окинава в Японии
. Я думаю, что у нас тоже. Например, Москву-то можно тоже "голубой зоной" считать. В принципе, Северный Кавказ
и в Москве
очень большая продолжительность жизни. То есть есть регионы, которые тоже очень похожи на "голубые зоны", - сказала Ткачева
.
Она уточнила, что "голубые зоны" объединяет то, что там не сильно отличается температура зимой и летом.
"Мы с вами живем, вот, например, в Москве, и тоже эту вариабельность не сильно ощущаем, потому что мы заходим в дом - у нас отопление. Летом, когда жарко, у нас охлаждение. То есть мы тоже живем вот в такой вот средней температуре", - сказала Ткачева.
Она отметила, что все современные технологии сейчас продлевают здоровую жизнь и сохраняют молодость.