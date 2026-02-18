https://ria.ru/20260218/evropa-2075259244.html
Аналитик назвал силы, которые могут помочь России на пути к миру
Аналитик назвал силы, которые могут помочь России на пути к миру - РИА Новости, 18.02.2026
Аналитик назвал силы, которые могут помочь России на пути к миру
Среди политиков Европы еще остались трезвые головы, это антиимпериалистические левые силы, которые могут стать попутчиками России, с ними есть смысл... РИА Новости, 18.02.2026
Профессор РАН Барабанов: России есть смысл строить диалог с левыми силами Европы
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Среди политиков Европы еще остались трезвые головы, это антиимпериалистические левые силы, которые могут стать попутчиками России, с ними есть смысл поддерживать диалог ради мира и прогресса, поделился мнением с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.
"Разруха, как известно, начинается в головах. В умах политических элит Европы
сегодня явный кавардак. Политики всех мастей, как правых, так и левых, в унисон твердят сейчас, например, о "русской военной угрозе", выступают за милитаризацию своих экономик", - сказал Барабанов в кулуарах круглого стола в дискуссионном клубе "Валдай", посвященного проблемам левых сил в Европе и в мире.
Тем не менее, по словам аналитика, есть среди всех этих горячих голов и трезвые.
"Речь в данном случае, прежде всего, о значительной части антиимпериалистических левых сил, которые выступают за справедливые международные отношения, деколонизацию, за многополярный миропорядок", - отметил собеседник агентства.
Все это, добавил Барабанов, роднит Россию
с антиимпериалистическими левыми силами, которые имеют вес не только в странах Европы, но и во многих других государствах. По мнению собеседника агентства, сегодня со всеми этими силами у России общие цели и интересы. Москва
, как известно, также привержена идеалам многополярного мира, ратует за деколонизацию, возвращение к классической дипломатии, где во главе угла стоит взаимное уважение.
"Мы не то, чтобы союзники с этими левыми силами, но работать с ними, или, как в свое время говорили, взять их в попутчики, думаю, сегодня имеет смысл ради мира и прогресса", - заключил Барабанов.