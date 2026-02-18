Аналитик назвал силы, которые могут помочь России на пути к миру

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Среди политиков Европы еще остались трезвые головы, это антиимпериалистические левые силы, которые могут стать попутчиками России, с ними есть смысл поддерживать диалог ради мира и прогресса, поделился мнением с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

"Разруха, как известно, начинается в головах. В умах политических элит Европы сегодня явный кавардак. Политики всех мастей, как правых, так и левых, в унисон твердят сейчас, например, о "русской военной угрозе", выступают за милитаризацию своих экономик", - сказал Барабанов в кулуарах круглого стола в дискуссионном клубе "Валдай", посвященного проблемам левых сил в Европе и в мире.

Тем не менее, по словам аналитика, есть среди всех этих горячих голов и трезвые.

"Речь в данном случае, прежде всего, о значительной части антиимпериалистических левых сил, которые выступают за справедливые международные отношения, деколонизацию, за многополярный миропорядок", - отметил собеседник агентства.

Все это, добавил Барабанов, роднит Россию с антиимпериалистическими левыми силами, которые имеют вес не только в странах Европы, но и во многих других государствах. По мнению собеседника агентства, сегодня со всеми этими силами у России общие цели и интересы. Москва , как известно, также привержена идеалам многополярного мира, ратует за деколонизацию, возвращение к классической дипломатии, где во главе угла стоит взаимное уважение.