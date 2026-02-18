Макрон сравнил НАТО со спинальной лягушкой, пишет Express

ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая о состоянии НАТО, сравнил альянс со спинальной лягушкой, у которой разрушен головной мозг, но сохранен спинной, за счет чего она может рефлекторно реагировать на раздражители, пишет в среду издание Express.
"Макрон затронул вопрос о состоянии НАТО в условиях амбиций (президента США Дональда) Трампа. Он сравнил альянс со спинальной лягушкой,.. (у которой сохранен только спинной мозг и - ред.) которая даже после смерти продолжает рефлекторно реагировать на раздражители", - говорится в материале издания.
По информации издания, Макрон сделал это заявление на прошлой неделе во время ужина в Елисейском дворце с представителями французских технологических компаний, однако известно это стало только сейчас.
"(Примерно - ред.) десять лет назад я говорил, что (мозг - ред.) НАТО мертв. НАТО было возрождено в 2022 году в связи с началом конфликта России и Украины, но было ли оно возрождено подобно спинальной лягушке? Сегодня я не могу сказать", - приводит издание слова французского лидера, которые он произнес на ужине.
Со словами французского президента в 2019 году не согласились тогдашние генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель, а тогдашние американские госсекретарь Майк Помпео и американский лидер Трамп резко раскритиковали это заявление Макрона. В частности, президент США заявлял, что никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция.