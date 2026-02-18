Рейтинг@Mail.ru
Макрон сравнил НАТО со спинальной лягушкой, пишет Express
15:33 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/es-2075234126.html
Макрон сравнил НАТО со спинальной лягушкой, пишет Express
Макрон сравнил НАТО со спинальной лягушкой, пишет Express - РИА Новости, 18.02.2026
Макрон сравнил НАТО со спинальной лягушкой, пишет Express
Президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая о состоянии НАТО, сравнил альянс со спинальной лягушкой, у которой разрушен головной мозг, но сохранен спинной, за РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:33:00+03:00
2026-02-18T15:33:00+03:00
Макрон сравнил НАТО со спинальной лягушкой, пишет Express

Express: Макрон сравнил НАТО со спинальной лягушкой с разрушенным мозгом

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая о состоянии НАТО, сравнил альянс со спинальной лягушкой, у которой разрушен головной мозг, но сохранен спинной, за счет чего она может рефлекторно реагировать на раздражители, пишет в среду издание Express.
Ранее Макрон уже заявлял о "смерти мозга" НАТО. Тогда, в ноябре 2019 года, он указывал, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".
"Макрон затронул вопрос о состоянии НАТО в условиях амбиций (президента США Дональда) Трампа. Он сравнил альянс со спинальной лягушкой,.. (у которой сохранен только спинной мозг и - ред.) которая даже после смерти продолжает рефлекторно реагировать на раздражители", - говорится в материале издания.
По информации издания, Макрон сделал это заявление на прошлой неделе во время ужина в Елисейском дворце с представителями французских технологических компаний, однако известно это стало только сейчас.
"(Примерно - ред.) десять лет назад я говорил, что (мозг - ред.) НАТО мертв. НАТО было возрождено в 2022 году в связи с началом конфликта России и Украины, но было ли оно возрождено подобно спинальной лягушке? Сегодня я не могу сказать", - приводит издание слова французского лидера, которые он произнес на ужине.
Со словами французского президента в 2019 году не согласились тогдашние генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель, а тогдашние американские госсекретарь Майк Помпео и американский лидер Трамп резко раскритиковали это заявление Макрона. В частности, президент США заявлял, что никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция.
Французский президент напомнил о своих словах в июне 2020 года после инцидента между фрегатами Турции и Франции у побережья Ливии. Макрон сказал, что этот инцидент лишь продемонстрировал "смерть мозга" НАТО и раскритиковал действия турецких властей.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Посольство в Бельгии рассказало, что Россия потребует от НАТО
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
