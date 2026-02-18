Эрдоган назвал российскую демографическую политику примером

АНКАРА, 18 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привёл политику России в пример как одну из наиболее активных в сфере стимулирования роста населения.
"Семейные вопросы - это не такая простая тема, которую можно сжать в несколько строк. Именно поэтому мы выделяем семейные вопросы как одну из важнейших тем этого года. Слава Богу, сейчас мы достигли того же уровня, что и Россия. Россия сейчас предпринимает очень серьезные шаги в этом направлении. Они работают над сохранением темпов роста населения и сохранением структуры семьи. Они также разрабатывают политику, стимулирующую рост населения", - сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращении из Эфиопии.
В семье должно быть минимум три ребенка, заявил Эрдоган
11 января, 20:57
По его словам, аналогичные серьезные шаги предпринимает и Саудовская Аравия.
"Мы также занимаем очень важное место в этом вопросе. Но мы падаем. У нас наблюдается серьезная убыль населения. В нашей цивилизации семья является ядром общества, и мы никогда не должны терять это ядро. Данные показывают, что нам необходимо перейти в режим повышенной готовности. Как правительство, мы находимся в состоянии готовности для защиты как населения, так и структуры семьи. Мы будем это защищать. Для защиты этого плана мы предпримем очень серьезные шаги. Мы не можем пойти на уступки. Напротив, мы должны это исправить", - сказал Эрдоган.
Президент подчеркнул, что демографическая политика становится для Анкары приоритетным направлением. По его словам, власти намерены разработать дополнительные меры поддержки семьи и материнства, а также стимулировать рождаемость в условиях снижения численности населения.
Эрдоган отметил, что Турция сталкивается с серьёзными демографическими вызовами и должна перейти к активным шагам для сохранения традиционной семейной структуры и стабилизации показателей роста населения.