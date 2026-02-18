Война против Ирана никому ничего не даст, заявил Эрдоган

«

"Анкара выступает за урегулирование разногласий между Ираном и США исключительно дипломатическим путём. По его словам, Турция поддерживает контакты на высшем уровне с обеими сторонами и обсуждает возможные пути снижения напряжённости", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Эфиопии.