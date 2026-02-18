Рейтинг@Mail.ru
Война против Ирана никому ничего не даст, заявил Эрдоган - РИА Новости, 18.02.2026
13:28 18.02.2026
Война против Ирана никому ничего не даст, заявил Эрдоган
в мире
турция
иран
ближний восток
реджеп тайип эрдоган
масуд пезешкиан
дональд трамп
в мире, турция, иран, ближний восток, реджеп тайип эрдоган, масуд пезешкиан, дональд трамп
В мире, Турция, Иран, Ближний Восток, Реджеп Тайип Эрдоган, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп
Война против Ирана никому ничего не даст, заявил Эрдоган

Эрдоган заявил, что война против Ирана приведет к потерям для региона

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 18 фев — РИА Новости. Война против Ирана никому ничего не даст, а Ближний Восток в случае эскалации лишь проиграет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Анкара выступает за урегулирование разногласий между Ираном и США исключительно дипломатическим путём. По его словам, Турция поддерживает контакты на высшем уровне с обеими сторонами и обсуждает возможные пути снижения напряжённости", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Эфиопии.
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Верховный лидер Ирана рассказал о последствиях, если США развяжут войну
1 февраля, 11:33
Он отметил, что провёл переговоры как с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, так и с президентом США Дональдом Трампом, и на этих переговорах обсуждались возможные направления дальнейших шагов. Эрдоган подчеркнул, что Турция придерживается политики наведения мостов и создания основы для мира, а не эскалации конфликтов.
"Новая война, направленная против Ирана, никому ничего не даст, наоборот, наш регион только проиграет", - сказал Эрдоган.
Глава турецкого государства заявил, что Анкара довела до сведения партнёров свою позицию о недопустимости военного вмешательства и намерена и дальше разъяснять, что обострение и рост напряжённости усилят неопределённость на Ближнем Востоке. Президент добавил, что пока сохраняется пространство для дипломатии, остаётся и надежда, которую Турция намерена поддерживать и укреплять.
Эрдоган подчеркнул, что Анкара выступает за дипломатическое урегулирование разногласий между Тегераном и Вашингтоном и считает недопустимым сценарий силового вмешательства. По его словам, Турция поддерживает диалог с обеими сторонами и готова содействовать поиску компромиссных решений.
Президент также отметил, что возможная военная эскалация способна усилить нестабильность на всем Ближнем Востоке, усугубить экономические риски и спровоцировать новые гуманитарные кризисы. Анкара, по его словам, намерена и далее продвигать формат переговоров как единственно приемлемый путь снижения напряженности.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Иран ответит шокирующим ударом в случае атаки США, заявил глава МИД
31 января, 14:28
 
В миреТурцияИранБлижний ВостокРеджеп Тайип ЭрдоганМасуд ПезешкианДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала