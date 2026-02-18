Рейтинг@Mail.ru
Фальков рассказал о росте среднего балла ЕГЭ в ведущих вузах - РИА Новости, 18.02.2026
13:43 18.02.2026 (обновлено: 15:04 18.02.2026)
Фальков рассказал о росте среднего балла ЕГЭ в ведущих вузах
Фальков рассказал о росте среднего балла ЕГЭ в ведущих вузах
В большинстве ведущих региональных университетов России растет средний балл ЕГЭ, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:43:00+03:00
2026-02-18T15:04:00+03:00
общество, россия, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валерий Фальков, Социальный навигатор, СН_Образование
Фальков рассказал о росте среднего балла ЕГЭ в ведущих вузах

Фальков: в большинстве ведущих региональных вузов растет средний балл ЕГЭ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСдача Единого государственного экзамена по информатике в Москве
Сдача Единого государственного экзамена по информатике в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сдача Единого государственного экзамена по информатике в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В большинстве ведущих региональных университетов России растет средний балл ЕГЭ, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"В большинстве ведущих региональных университетов растет средний балл ЕГЭ… Количество тех, у кого средний балл ЕГЭ меньше 56, оно в региональных вузах сокращается", - сказал Фальков в эфире телеканала "Россия 24".
Ведомство связывает изменения с программами, которые реализуются в стране. Среди них "Приоритет-2030", "Передовые инженерные школы" и строительство новых университетских кампусов.
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Минобрнауки рассказали о переходе на новую систему высшего образования
12 апреля 2025, 02:50
 
ОбществоРоссияВалерий ФальковСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
