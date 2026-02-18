https://ria.ru/20260218/ege-2075194703.html
Фальков рассказал о росте среднего балла ЕГЭ в ведущих вузах
Фальков рассказал о росте среднего балла ЕГЭ в ведущих вузах - РИА Новости, 18.02.2026
Фальков рассказал о росте среднего балла ЕГЭ в ведущих вузах
В большинстве ведущих региональных университетов России растет средний балл ЕГЭ, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:43:00+03:00
2026-02-18T13:43:00+03:00
2026-02-18T15:04:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23919/87/239198795_0:47:3473:2000_1920x0_80_0_0_594a6224e6acbfb92e7fc2e2a5274499.jpg
https://ria.ru/20250412/ekzamen-2010834603.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23919/87/239198795_334:0:3001:2000_1920x0_80_0_0_5f20e426d204fdd9c2e5b1e174277cda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валерий Фальков, Социальный навигатор, СН_Образование
Фальков рассказал о росте среднего балла ЕГЭ в ведущих вузах
Фальков: в большинстве ведущих региональных вузов растет средний балл ЕГЭ