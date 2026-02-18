https://ria.ru/20260218/ege-2075154292.html
На ЕГЭ стали чаще выбирать профильную математику
В 2026 году профильную математику на ЕГЭ будут сдавать на 10% больше человек, чем в прошлом году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 18.02.2026
