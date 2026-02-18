Рейтинг@Mail.ru
На ЕГЭ стали чаще выбирать профильную математику
11:56 18.02.2026 (обновлено: 11:58 18.02.2026)
На ЕГЭ стали чаще выбирать профильную математику
На ЕГЭ стали чаще выбирать профильную математику - РИА Новости, 18.02.2026
На ЕГЭ стали чаще выбирать профильную математику
В 2026 году профильную математику на ЕГЭ будут сдавать на 10% больше человек, чем в прошлом году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 18.02.2026
россия
На ЕГЭ стали чаще выбирать профильную математику

Число выбравших профильную математику на ЕГЭ-2026 увеличилось на 10 процентов

© РИА Новости / Александр Алпаткин
Единый государственный экзамен - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Александр Алпаткин
Единый государственный экзамен. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В 2026 году профильную математику на ЕГЭ будут сдавать на 10% больше человек, чем в прошлом году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Что касается математики профильной…10 процентов - рост выбравших по сравнению с прошлым годом, это в цифрах - 34 тысячи. Это очень важный показатель для системы", - сказал Музаев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Более 747 тысяч человек планируют сдать единый государственный экзамен в 2026 году. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка 6 тысяч пунктов проведения экзаменов.
Ученики перед началом ЕГЭ по истории - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов
Вчера, 11:54
 
