Рособрнадзор не будет вводить новые подходы проверок для допуска к ЕГЭ
Рособрнадзор не собирается вводить новые подходы к проверке выпускников для допуска на ЕГЭ в 2026 году, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:54:00+03:00
2026-02-18T11:54:00+03:00
2026-02-18T12:09:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
анзор музаев
общество
социальный навигатор
сн_образование
