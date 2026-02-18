Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор не будет вводить новые подходы проверок для допуска к ЕГЭ - РИА Новости, 18.02.2026
11:54 18.02.2026 (обновлено: 12:09 18.02.2026)
Рособрнадзор не будет вводить новые подходы проверок для допуска к ЕГЭ
Рособрнадзор не будет вводить новые подходы проверок для допуска к ЕГЭ
Рособрнадзор не собирается вводить новые подходы к проверке выпускников для допуска на ЕГЭ в 2026 году, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 18.02.2026
Рособрнадзор не будет вводить новые подходы проверок для допуска к ЕГЭ

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Рособрнадзор не собирается вводить новые подходы к проверке выпускников для допуска на ЕГЭ в 2026 году, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
"Нового ничего нет. Кроме ситуации с родителями. Родительский контроль у нас получит более оперативный механизм реагирования", - сказал Музаев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на вопрос, будут ли на ЕГЭ-2026 введены новые подходы к проверке выпускников на пунктах приема экзаменов.
Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, основной период начнется 1 июня.
