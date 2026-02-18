https://ria.ru/20260218/ege-2075150284.html
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2026 году
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2026 году - РИА Новости, 18.02.2026
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2026 году
Самыми популярными для сдачи на ЕГЭ в этом году оказались обществознание, информатика и биология, следует из доклада главы Рособрнадзора Анзора Музаева. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:39:00+03:00
2026-02-18T11:39:00+03:00
2026-02-18T12:26:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062548931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fbfb38fc5a14bdfe82f5e7a72f4475cc.jpg
https://ria.ru/obrazovanie/izmeneniya-oge-2026/
https://ria.ru/20260126/ege-2070238458.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062548931_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d989b60f3ae4d7ad88b4b333c443f44a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2026 году
Музаев: обществознание и биология стали самыми популярными предметами на ЕГЭ
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Самыми популярными для сдачи на ЕГЭ в этом году оказались обществознание, информатика и биология, следует из доклада главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
Так, обществознание собираются сдавать 296 447 человек (39,7 процента). Второе место заняла информатика — 21,7 процента, третье — биология, 20,3 процента.
В первую пятерку вошли также физика и химия, причем количество и доля выбравших эти предметы превышает аналогичные показатели 2025 года.
Музаев добавил, что профильную математику выбрали 34 тысячи человек — на десять процентов больше, чем в прошлом году.
Всего, по его словам, сдавать ЕГЭ собираются 745 458 человек, из них почти 665 тысяч — выпускники этого года. Существенных изменений в процедуре проведения экзамена не будет, отметил глава Рособрнадзора
.
Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Четвертого июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 июня — по математике базового и профильного уровней, 11 июня — по обществознанию и физике, 15 июня — по биологии, географии и письменная часть экзамена по иностранным языкам. На 18 и 19 июня запланировали сдачу информатики и устной части ЕГЭ по иностранным языкам.