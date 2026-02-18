Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2026 году

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Самыми популярными для сдачи на ЕГЭ в этом году оказались обществознание, информатика и биология, следует из доклада главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

Так, обществознание собираются сдавать 296 447 человек (39,7 процента). Второе место заняла информатика — 21,7 процента, третье — биология, 20,3 процента.

В первую пятерку вошли также физика и химия, причем количество и доля выбравших эти предметы превышает аналогичные показатели 2025 года.

Музаев добавил, что профильную математику выбрали 34 тысячи человек — на десять процентов больше, чем в прошлом году.

Всего, по его словам, сдавать ЕГЭ собираются 745 458 человек, из них почти 665 тысяч — выпускники этого года. Существенных изменений в процедуре проведения экзамена не будет, отметил глава Рособрнадзора