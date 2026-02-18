Рейтинг@Mail.ru
11:33 18.02.2026 (обновлено: 11:45 18.02.2026)
В 2026 году 750 тысяч выпускников планируют сдать ЕГЭ
В 2026 году 750 тысяч выпускников планируют сдать ЕГЭ
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Почти 750 тысяч человек планируют сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Второго февраля завершился сбор заявлений на участие в ЕГЭ. Я еще раз пройду по цифрам, мы видим, что у нас свыше 664 тысяч выпускников текущего года, в целом у нас 745 458 человек заявились на сдачу экзаменов", - сказал Музаев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, основной период его сдачи начнется 1 июня.
В Госдуме назвали минимальный балл ЕГЭ для поступления в медицинские вузы
10 февраля, 04:08
 
