В 2026 году 750 тысяч выпускников планируют сдать ЕГЭ
В 2026 году 750 тысяч выпускников планируют сдать ЕГЭ - РИА Новости, 18.02.2026
В 2026 году 750 тысяч выпускников планируют сдать ЕГЭ
Почти 750 тысяч человек планируют сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 18.02.2026
В 2026 году 750 тысяч выпускников планируют сдать ЕГЭ
Музаев: 750 тысяч выпускников планируют сдать ЕГЭ в 2026 году