Изменений в процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ не будет, заявил Рособрнадзор
Изменений в процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году не будет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:11:00+03:00
2026-02-18T11:11:00+03:00
2026-02-18T11:25:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
основной государственный экзамен (огэ)
социальный навигатор
сн_образование
