Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в соревнованиях двоек на ОИ

Немецкие бобслеисты Йоханнес Лохнер и Георг Флайшхауэр завоевали золотые медали в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
спорт
бобслей
италия
франческо фридрих
зимние олимпийские игры 2026
италия
