Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в соревнованиях двоек на ОИ - 18.02.2026
00:28 18.02.2026
Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в соревнованиях двоек на ОИ
Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в соревнованиях двоек на ОИ
Немецкие бобслеисты Йоханнес Лохнер и Георг Флайшхауэр завоевали золотые медали в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
спорт, бобслей, италия, франческо фридрих, зимние олимпийские игры 2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Немецкие бобслеисты Йоханнес Лохнер и Георг Флайшхауэр завоевали золотые медали в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Италии.
Лохнер и Флайшхауэр по итогам четырех попыток показали время 3 минуты 39,7 секунды. Серебро завоевали их соотечественники Франческо Фридрих и Александр Шюллер (+1,34 секунды), бронзу завоевала еще одна немецкая пара - Адам Аммур и Александер Шаллер (+1,82).
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50
Лохнеру 35 лет. Он впервые стал олимпийским чемпионом. На Играх 2022 года в Пекине он завоевал серебро в соревнованиях двоек и четверок. Флайшхауэру 37 лет, он завоевал первую олимпийскую медаль в карьере.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Саночница - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Итальянские саночницы стали олимпийскими чемпионками в двойках
11 февраля, 22:26
 
СпортБобслейИталияФранческо ФридрихЗимние Олимпийские игры 2026
 
