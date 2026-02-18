Рейтинг@Mail.ru
Блогер из Петербурга зарегистрировала товарный знак "Дорогу педагогу"
11:19 18.02.2026
Блогер из Петербурга зарегистрировала товарный знак "Дорогу педагогу"
общество, санкт-петербург, россия, блогер
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Блогер
Блогер из Петербурга зарегистрировала товарный знак "Дорогу педагогу"

Автор мема "Дорогу педагогу" из Петербурга получила права на этот товарный знак

© Соцсети блогераВасилиса Кедрова
Василиса Кедрова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Соцсети блогера
Василиса Кедрова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Блогер из Санкт-Петербурга, которая получила известность в соцсетях благодаря ставшей мемом фразе "Дорогу педагогу" из своих роликов, зарегистрировала ее как товарный знак, права на который действуют до июня 2034 года, следует из данных на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
"(Товарный знак) "Дорогу педагогу"... Дата истечения срока действия исключительного права: 27.06.2034... Правообладатель Кедрова Василиса Игоревна", – указано в бюллетене товарных знаков.
Василиса Кедрова, согласно ее странице в соцсети "ВКонтакте", является автором пародийных видеороликов с учительницей, где фигурирует фраза "Дорогу педагогу", впоследствии ставшая вирусной.
