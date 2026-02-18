https://ria.ru/20260218/bloger-2075143273.html
Блогер из Петербурга зарегистрировала товарный знак "Дорогу педагогу"
Блогер из Петербурга зарегистрировала товарный знак "Дорогу педагогу" - РИА Новости, 18.02.2026
Блогер из Петербурга зарегистрировала товарный знак "Дорогу педагогу"
Блогер из Санкт-Петербурга, которая получила известность в соцсетях благодаря ставшей мемом фразе "Дорогу педагогу" из своих роликов, зарегистрировала ее как... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:19:00+03:00
2026-02-18T11:19:00+03:00
2026-02-18T11:19:00+03:00
общество
санкт-петербург
россия
блогер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075144704_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_f71f521fc6e5deee5162a52590bedfd6.jpg
https://ria.ru/20251205/vasilenko-2060078053.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075144704_127:0:1207:810_1920x0_80_0_0_1cecbf548b90fd25dbe1873a3f3a785c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, россия, блогер
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Блогер
Блогер из Петербурга зарегистрировала товарный знак "Дорогу педагогу"
Автор мема "Дорогу педагогу" из Петербурга получила права на этот товарный знак