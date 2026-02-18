Бабушка пропавших сестер из Петербурга прокомментировала их поиски

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Бабушка двух сестер из Санкт-Петербурга, которых ищут в 15 регионах России, сомневается в том, что они находятся в Ульяновской области, как первоначально предполагалось, сообщила женщина РИА Новости.

Поисковики отряда "Лиза Алерт" начали поиск 11-летней и 18-летней сестер из Петербурга 9 февраля по заявке их отца, в настоящее время поиск распространен на 15 регионов России . В оперативных службах уточняли, что сестры, предположительно, находятся вместе с матерью в секте "Царская империя" в Ульяновской области , эти данные проверяются. Следователи также ведут проверку после сообщения о пропаже матери и двух ее дочерей.

"Местонахождение детей до сих пор неизвестно. И то, что они в Ульяновской области, - недостоверная информация", – рассказала бабушка 11-летней девочки и ее старшей сестры.

Она пояснила, что в этом регионе больше года провела мать сестер, которая, оставив их на воспитание отцу, уехала туда в общину секты "Царская империя". По предположению бабушки, долгая разлука с матерью могла стать причиной того, что с ней в настоящее время, возможно, уехала не только старшая, но и младшая дочь.

"Видимо, девочка ушла с ними, потому что увидела мать после долгой разлуки", – считает бабушка сестер.

Она добавила, что старшая из пропавших полностью разделяет религиозные убеждения матери.