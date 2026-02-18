https://ria.ru/20260218/babushka-2075116536.html
Бабушка пропавших сестер из Петербурга прокомментировала их поиски
Бабушка пропавших сестер из Петербурга прокомментировала их поиски
Бабушка пропавших сестер из Петербурга прокомментировала их поиски
Бабушка двух сестер из Санкт-Петербурга, которых ищут в 15 регионах России, сомневается в том, что они находятся в Ульяновской области, как первоначально... 18.02.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Бабушка двух сестер из Санкт-Петербурга, которых ищут в 15 регионах России, сомневается в том, что они находятся в Ульяновской области, как первоначально предполагалось, сообщила женщина РИА Новости.
Поисковики отряда "Лиза Алерт" начали поиск 11-летней и 18-летней сестер из Петербурга
9 февраля по заявке их отца, в настоящее время поиск распространен на 15 регионов России
. В оперативных службах уточняли, что сестры, предположительно, находятся вместе с матерью в секте "Царская империя" в Ульяновской области
, эти данные проверяются. Следователи также ведут проверку после сообщения о пропаже матери и двух ее дочерей.
"Местонахождение детей до сих пор неизвестно. И то, что они в Ульяновской области, - недостоверная информация", – рассказала бабушка 11-летней девочки и ее старшей сестры.
Она пояснила, что в этом регионе больше года провела мать сестер, которая, оставив их на воспитание отцу, уехала туда в общину секты "Царская империя". По предположению бабушки, долгая разлука с матерью могла стать причиной того, что с ней в настоящее время, возможно, уехала не только старшая, но и младшая дочь.
"Видимо, девочка ушла с ними, потому что увидела мать после долгой разлуки", – считает бабушка сестер.
Она добавила, что старшая из пропавших полностью разделяет религиозные убеждения матери.
Ранее в СМИ получила распространение видеозапись, сделанная после пропажи сестер. На ней 18-летняя девушка говорит, что вольна проживать где хочет и с кем хочет, что отец "заставлял их пользоваться документами и школьной карточкой". Также на видео рядом с ней находятся младшая сестра и мать.