В Петербурге арестовали главу комитета по госзаказу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия заключил под стражу председателя комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых, обвиняемого по статье о превышении должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов города.