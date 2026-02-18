В Петербурге арестовали главу комитета по госзаказу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия заключил под стражу председателя комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых, обвиняемого по статье о превышении должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Толстых... Срок меры - 15.04.2026", – говорится в сообщении.
Как сообщали РИА Новости в СК РФ, во вторник Толстых задержали в петербургском аэропорту "Пулково" по подозрению в превышении полномочий. Как установило следствие, группа сотрудников комитета по госзаказу Петербурга в 2024 году разработала и реализовала преступную схему по предоставлению незаконных преимуществ ряду коммерческих организаций - участников государственного заказа, обеспечив им победу в конкурсах и заключение госконтрактов на предоставление товаров, работ, услуг в нарушение законных требований.
Пресс-служба сообщала, что до задержания Толстых пытался покинуть Россию. Чиновник не признал вину по предъявленному обвинению.