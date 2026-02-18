Рейтинг@Mail.ru
22:30 18.02.2026 (обновлено: 22:49 18.02.2026)
В Петербурге арестовали главу комитета по госзаказу
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия заключил под стражу председателя комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых
санкт-петербург, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), пулково (аэропорт)
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Пулково (аэропорт)
В Петербурге арестовали главу комитета по госзаказу за превышение полномочий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия заключил под стражу председателя комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых, обвиняемого по статье о превышении должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Толстых... Срок меры - 15.04.2026", – говорится в сообщении.

Как сообщали РИА Новости в СК РФ, во вторник Толстых задержали в петербургском аэропорту "Пулково" по подозрению в превышении полномочий. Как установило следствие, группа сотрудников комитета по госзаказу Петербурга в 2024 году разработала и реализовала преступную схему по предоставлению незаконных преимуществ ряду коммерческих организаций - участников государственного заказа, обеспечив им победу в конкурсах и заключение госконтрактов на предоставление товаров, работ, услуг в нарушение законных требований.
Пресс-служба сообщала, что до задержания Толстых пытался покинуть Россию. Чиновник не признал вину по предъявленному обвинению.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Подмосковного прокурора обвинили в получении взятки земельными участками
13 февраля, 13:04
 
Санкт-ПетербургПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Пулково (аэропорт)
 
 
