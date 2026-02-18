Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана обсудил с Гросси переговорный процесс с США - РИА Новости, 18.02.2026
16:30 18.02.2026
Глава МИД Ирана обсудил с Гросси переговорный процесс с США
Глава МИД Ирана обсудил с Гросси переговорный процесс с США
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил по телефону с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси переговорный процесс с США, сообщает Telegram-канал иранского министра. РИА Новости, 18.02.2026
Глава МИД Ирана обсудил с Гросси переговорный процесс с США

Глава МИД Ирана Аракчи обсудил с Гросси переговорный процесс с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил по телефону с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси переговорный процесс с США, сообщает Telegram-канал иранского министра.
"Глава МИД нашей страны в ходе разговора выразил признательность Гросси за его участие в переговорах в Женеве, подчеркнув, что Иран сосредоточен на подготовке предварительных и цельных рамок для продвижения будущих переговоров", - говорится в сообщении.
В свою очередь Гросси положительно оценил итоги переговоров между США и Ираном, заявив о готовности МАГАТЭ содействовать формированию "переговорных рамок".
"Стороны также обсудили итоги непрямых переговоров Ирана и США в Женеве, обменявших мнениями относительно механизмов и необходимых условий подготовки проекта переговорных рамок", - отмечается в сообщении.
Второй раунд ирано-американских переговоров по ядерному досье Тегерана прошел 17 февраля в Женеве при посредничестве Омана. По их итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о прогрессе и отметил, что Тегеран и Вашингтон будут работать над текстами, которые могут лечь в основу возможной договоренности.
Вероятность операции США против Ирана достигла 90 процентов, пишут СМИ
