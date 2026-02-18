https://ria.ru/20260218/arakchi-2075247369.html
Глава МИД Ирана обсудил с Гросси переговорный процесс с США
Глава МИД Ирана обсудил с Гросси переговорный процесс с США - РИА Новости, 18.02.2026
Глава МИД Ирана обсудил с Гросси переговорный процесс с США
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил по телефону с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси переговорный процесс с США, сообщает Telegram-канал иранского министра. РИА Новости, 18.02.2026
Глава МИД Ирана обсудил с Гросси переговорный процесс с США
