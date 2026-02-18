Актер из "Солдат" Маклаков опроверг информацию о проблемах со здоровьем

"В последнее время Telegram-канал Mash распространяет ложную информацию о моем здоровье. Мне очень приятно, что вы переживаете за меня - спасибо вам за это огромное. Если со мной что-то случится, то вы узнаете первыми об этом из моих уст. Со мной все хорошо, все замечательно", - сказал актер на видео, опубликованном в его аккаунте в соцсети Instagram*.