Актер из "Солдат" Маклаков опроверг информацию о проблемах со здоровьем
15:46 18.02.2026 (обновлено: 15:53 18.02.2026)
Актер из "Солдат" Маклаков опроверг информацию о проблемах со здоровьем
Актер сериала "Солдаты" Алексей Маклаков опроверг информацию об ограничениях в съемках из-за проблем со здоровьем, отметив, что он чувствует себя хорошо. РИА Новости, 18.02.2026
Актер из "Солдат" Маклаков опроверг информацию о проблемах со здоровьем

Актер Алексей Маклаков
Актер Алексей Маклаков. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Актер сериала "Солдаты" Алексей Маклаков опроверг информацию об ограничениях в съемках из-за проблем со здоровьем, отметив, что он чувствует себя хорошо.
"В последнее время Telegram-канал Mash распространяет ложную информацию о моем здоровье. Мне очень приятно, что вы переживаете за меня - спасибо вам за это огромное. Если со мной что-то случится, то вы узнаете первыми об этом из моих уст. Со мной все хорошо, все замечательно", - сказал актер на видео, опубликованном в его аккаунте в соцсети Instagram*.
Маклаков также добавил, что на данный момент они с его коллегой, актрисой Марией Ароновой активно готовятся к спектаклю "С кем поведешься", показ которого состоится во Дворце культуры Санкт-Петербурга 19 февраля.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Маклакову якобы ограничили съемки из-за сильной боли в ногах и риска развития тромбоза.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
