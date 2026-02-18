"Аэрофлот" и "Россия" корректируют расписание из-за снегопада в Шереметьево

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" корректируют расписание, переносят и отменяют рейсы из-за ограничений в московском аэропорту "Шереметьево" из-за снегопада в столице, следует из пресс-релизов перевозчиков.