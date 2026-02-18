Рейтинг@Mail.ru
22:03 18.02.2026 (обновлено: 22:41 18.02.2026)
"Аэрофлот" и "Россия" корректируют расписание из-за снегопада в Шереметьево

«Аэрофлот» и «Россия» изменили расписание из-за снегопада в Шереметьево

Самолеты авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" корректируют расписание, переносят и отменяют рейсы из-за ограничений в московском аэропорту "Шереметьево" из-за снегопада в столице, следует из пресс-релизов перевозчиков.
"В связи с вводом временных ограничений на количество взлётно-посадочных операций в аэропорту "Шереметьево" из-за неблагоприятных погодных условий авиакомпания "Россия" корректирует расписание полётов за 19 февраля, в том числе путём переноса времени вылета и отмены некоторых рейсов. Также часть рейсов в/из Санкт-Петербурга переведены во "Внуково", — сообщили в "России".
"Аэрофлот" также заявил, что из-за ввода временных ограничений на количество взлётно-посадочных операций в аэропорту "Шереметьево" корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов в четверг.
Снегопад в аэропорту Краснодара - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Аэрофлот" отменил 11 рейсов в аэропорт Краснодара и из него
12 января, 16:58
 
Санкт-ПетербургШереметьево (аэропорт)АэрофлотСнегопад в Москве
 
 
