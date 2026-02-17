Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры с места обрушения здания военной полиции в Сертолово - РИА Новости, 17.02.2026
21:23 17.02.2026 (обновлено: 21:27 17.02.2026)
Появились кадры с места обрушения здания военной полиции в Сертолово
Появились кадры с места обрушения здания комендатуры на территории военного городка в Сертолово Ленинградской области. РИА Новости, 17.02.2026
2026
Кадры с места происшествия в Сертолово
Кадры с места происшествия в Сертолово
Появились кадры с места обрушения здания военной полиции в Сертолово

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Появились кадры с места обрушения здания комендатуры на территории военного городка в Сертолово Ленинградской области.
На записи видно полуразрушенное здание с обвалившейся крышей, а из завалов поднимается темный дым.
По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека, имеются пострадавшие.
Уточняется, что специализированная техника работает на месте, следственные действия продолжаются.
Об инциденте стало известно ранее во вторник. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и о халатности. Военная прокуратура взяла ситуацию на контроль.
Специалисты выясняют причины инцидента.
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкОбстановка у здания военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области. По предварительным данным экстренных служб, взрыв прогремел на третьем этаже здания. В результате обрушились второй, третий этажи и чердак. В настоящее время проводятся спасательные работы.
Обстановка у здания военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области
Обстановка у здания военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области. По предварительным данным экстренных служб, взрыв прогремел на третьем этаже здания. В результате обрушились второй, третий этажи и чердак. В настоящее время проводятся спасательные работы.
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва в здании военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области. По предварительным данным экстренных служб, взрыв прогремел на третьем этаже здания. В результате обрушились второй, третий этажи и чердак. В настоящее время проводятся спасательные работы.
Здание военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области после частичного обрушения
Последствия взрыва в здании военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области. По предварительным данным экстренных служб, взрыв прогремел на третьем этаже здания. В результате обрушились второй, третий этажи и чердак. В настоящее время проводятся спасательные работы.
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкОбстановка у здания военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области. По предварительным данным экстренных служб, взрыв прогремел на третьем этаже здания. В результате обрушились второй, третий этажи и чердак. В настоящее время проводятся спасательные работы.
Обстановка у здания военной полиции в Ленобласти, где произошло обрушение
Обстановка у здания военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области. По предварительным данным экстренных служб, взрыв прогремел на третьем этаже здания. В результате обрушились второй, третий этажи и чердак. В настоящее время проводятся спасательные работы.
Обстановка у здания военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области. По предварительным данным экстренных служб, взрыв прогремел на третьем этаже здания. В результате обрушились второй, третий этажи и чердак. В настоящее время проводятся спасательные работы.
Последствия взрыва в здании военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области. По предварительным данным экстренных служб, взрыв прогремел на третьем этаже здания. В результате обрушились второй, третий этажи и чердак. В настоящее время проводятся спасательные работы.
Обстановка у здания военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области. По предварительным данным экстренных служб, взрыв прогремел на третьем этаже здания. В результате обрушились второй, третий этажи и чердак. В настоящее время проводятся спасательные работы.
Заголовок открываемого материала