Появились кадры с места обрушения здания военной полиции в Сертолово

Обстановка у здания военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области. По предварительным данным экстренных служб, взрыв прогремел на третьем этаже здания. В результате обрушились второй, третий этажи и чердак. В настоящее время проводятся спасательные работы.