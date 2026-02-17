Суд уточнил детали приговора одного из лидеров карабахских армян Варданяну

БАКУ, 17 фев – РИА Новости. Бакинский военный суд постановил, что бывший лидер карабахских армян Рубен Варданян, которого во вторник приговорили к 20 годам лишения свободы, первые 10 лет будет отбывать в тюрьме, остальные 10 - в исправительном учреждении строгого режима, сообщили РИА Новости в суде.