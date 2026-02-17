Суд уточнил детали приговора одного из лидеров карабахских армян Варданяну

БАКУ, 17 фев – РИА Новости. Бакинский военный суд постановил, что бывший лидер карабахских армян Рубен Варданян, которого во вторник приговорили к 20 годам лишения свободы, первые 10 лет будет отбывать в тюрьме, остальные 10 - в исправительном учреждении строгого режима, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее во вторник Бакинский военный суд приговорил Варданяна к 20 годам лишения свободы.
"Суд постановил отбывание первых 10 лет наказания в тюрьме, остальные 10 лет — в исправительном учреждении строгого режима", - сообщили в суде.
Пятого февраля суд в Баку приговорил ряд бывших лидеров карабахских армян к пожизненному заключению, некоторых из них - к 20 годам тюрьмы, а пятерых бывших военнослужащих к различным срокам лишения свободы от 15 до 18 лет.
Правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали бывших лидеров карабахских армян - Рубена Варданяна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна.
