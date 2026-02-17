Рейтинг@Mail.ru
Суд уточнил детали приговора одного из лидеров карабахских армян Варданяну - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/vardanyan-2075028310.html
Суд уточнил детали приговора одного из лидеров карабахских армян Варданяну
Суд уточнил детали приговора одного из лидеров карабахских армян Варданяну - РИА Новости, 17.02.2026
Суд уточнил детали приговора одного из лидеров карабахских армян Варданяну
Бакинский военный суд постановил, что бывший лидер карабахских армян Рубен Варданян, которого во вторник приговорили к 20 годам лишения свободы, первые 10 лет... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T17:46:00+03:00
2026-02-17T17:46:00+03:00
в мире
баку
азербайджан
рубен варданян
бако саакян
араик арутюнян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854000219_0:0:2806:1578_1920x0_80_0_0_c41006306541576dbecd65416c920f97.jpg
https://ria.ru/20260205/baku-2072453948.html
баку
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854000219_244:0:2739:1871_1920x0_80_0_0_b174f811148310a2d377ffa6736aad7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, баку, азербайджан, рубен варданян, бако саакян, араик арутюнян
В мире, Баку, Азербайджан, Рубен Варданян, Бако Саакян, Араик Арутюнян
Суд уточнил детали приговора одного из лидеров карабахских армян Варданяну

Экс-лидер карабахских армян Варданян проведет первые 10 лет наказания в тюрьме

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Рубен Варданян
 Рубен Варданян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Рубен Варданян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 17 фев – РИА Новости. Бакинский военный суд постановил, что бывший лидер карабахских армян Рубен Варданян, которого во вторник приговорили к 20 годам лишения свободы, первые 10 лет будет отбывать в тюрьме, остальные 10 - в исправительном учреждении строгого режима, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее во вторник Бакинский военный суд приговорил Варданяна к 20 годам лишения свободы.
«

"Суд постановил отбывание первых 10 лет наказания в тюрьме, остальные 10 лет — в исправительном учреждении строгого режима", - сообщили в суде.

Пятого февраля суд в Баку приговорил ряд бывших лидеров карабахских армян к пожизненному заключению, некоторых из них - к 20 годам тюрьмы, а пятерых бывших военнослужащих к различным срокам лишения свободы от 15 до 18 лет.
Правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали бывших лидеров карабахских армян - Рубена Варданяна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Баку осудили троих бывших военных из карабахских армян
5 февраля, 13:44
 
В миреБакуАзербайджанРубен ВарданянБако СаакянАраик Арутюнян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала