"Развязать войну". Заявление фон дер Ляйен вызвало переполох в Европе
20:45 17.02.2026 (обновлено: 22:14 17.02.2026)
"Развязать войну". Заявление фон дер Ляйен вызвало переполох в Европе
"Развязать войну". Заявление фон дер Ляйен вызвало переполох в Европе
в мире
украина
европа
россия
урсула фон дер ляйен
флориан филиппо
владимир путин
патриот
украина
европа
россия
в мире, украина, европа, россия, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, владимир путин, патриот, еврокомиссия, нато
В мире, Украина, Европа, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Флориан Филиппо, Владимир Путин, Патриот, Еврокомиссия, НАТО
"Развязать войну". Заявление фон дер Ляйен вызвало переполох в Европе

Филиппо: фон дер Ляйен хочет развязать войну в Европе в 2027 году

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет развязать войну в Европе в 2027 году, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«
"Урсула фон дер Ляйен хочет принудительно развязать войну в Европе в 2027 году! За счет поспешного вступления Украины в ЕС и обязательного включения пункта о взаимной обороне Лиссабонского договора! Все ошеломлены, в ужасе!", — написал он.
По его словам, Европейский парламент проголосовал за "безумную" резолюцию, прославляющую европейскую армию и НАТО, а также финансовые и военные обязательства перед Украиной.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
