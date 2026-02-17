МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет развязать войну в Европе в 2027 году, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«
"Урсула фон дер Ляйен хочет принудительно развязать войну в Европе в 2027 году! За счет поспешного вступления Украины в ЕС и обязательного включения пункта о взаимной обороне Лиссабонского договора! Все ошеломлены, в ужасе!", — написал он.
По его словам, Европейский парламент проголосовал за "безумную" резолюцию, прославляющую европейскую армию и НАТО, а также финансовые и военные обязательства перед Украиной.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.