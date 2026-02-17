Украина не успевает готовить летчиков к управлению F-16, заявил эксперт

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украине не хватает времени на подготовку летчиков к пилотированию переданных ей Западом самолетов, и для управления истребителями F-16 используют иностранных специалистов, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, назвав это "секретом Полишинеля".