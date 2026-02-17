МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украине не хватает времени на подготовку летчиков к пилотированию переданных ей Западом самолетов, и для управления истребителями F-16 используют иностранных специалистов, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, назвав это "секретом Полишинеля".
Ранее издание Intelligence Online сообщило, что американские и нидерландские пилоты управляют некоторыми истребителями F-16 на Украине, они являются опытными ветеранами боевых действий.
"Западные пилоты на Украине - это секрет Полишинеля, поскольку неоднократно на это указывали косвенные факторы. Потому что за такой короткий промежуток времени попросту невозможно подготовить нормальных специалистов именно к западным самолетам", - сказал Марочко.
По его словам, все заявления на Западе об украинских летчиках, способных за полгода обучиться управлению этими самолетами, вызывали лишь скепсис, потому что данные самолеты кардинально отличаются от советских образцов, доставшихся Украине по наследству от СССР. Для обучения специалистов может понадобиться не один год, считает собеседник агентства.
Эксперт отметил, что сам Запад, возможно, еще будет раскрывать такие "тайны".