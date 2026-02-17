Рейтинг@Mail.ru
Украина не успевает готовить летчиков к управлению F-16, заявил эксперт - РИА Новости, 17.02.2026
17:36 17.02.2026 (обновлено: 17:37 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/ukraina-2075025657.html
Украина не успевает готовить летчиков к управлению F-16, заявил эксперт
Украина не успевает готовить летчиков к управлению F-16, заявил эксперт - РИА Новости, 17.02.2026
Украина не успевает готовить летчиков к управлению F-16, заявил эксперт
Украине не хватает времени на подготовку летчиков к пилотированию переданных ей Западом самолетов, и для управления истребителями F-16 используют иностранных... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T17:36:00+03:00
2026-02-17T17:37:00+03:00
в мире
украина
ссср
киев
андрей марочко
нато
f-16
украина
ссср
киев
в мире, украина, ссср, киев, андрей марочко, нато, f-16
В мире, Украина, СССР, Киев, Андрей Марочко, НАТО, F-16
Украина не успевает готовить летчиков к управлению F-16, заявил эксперт

Эксперт Марочко: Киев использует иностранных летчиков для управления F-16

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель F-16 . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украине не хватает времени на подготовку летчиков к пилотированию переданных ей Западом самолетов, и для управления истребителями F-16 используют иностранных специалистов, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, назвав это "секретом Полишинеля".
Ранее издание Intelligence Online сообщило, что американские и нидерландские пилоты управляют некоторыми истребителями F-16 на Украине, они являются опытными ветеранами боевых действий.
Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции в Братиславе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Фицо подтвердил интерес к покупке у США еще четырех истребителей F-16
15 февраля, 20:03
"Западные пилоты на Украине - это секрет Полишинеля, поскольку неоднократно на это указывали косвенные факторы. Потому что за такой короткий промежуток времени попросту невозможно подготовить нормальных специалистов именно к западным самолетам", - сказал Марочко.
По его словам, все заявления на Западе об украинских летчиках, способных за полгода обучиться управлению этими самолетами, вызывали лишь скепсис, потому что данные самолеты кардинально отличаются от советских образцов, доставшихся Украине по наследству от СССР. Для обучения специалистов может понадобиться не один год, считает собеседник агентства.
Эксперт отметил, что сам Запад, возможно, еще будет раскрывать такие "тайны".
"Не надо забывать, что полностью НАТО не отдало (Киеву - ред.) контроль над вооружением стран альянса... Подобного рода техника, скажем, сверхсложная, как самолеты, прежде всего должна снабжаться всевозможными данными, а по факту - сопровождаться и управляться с земли", - пояснил эксперт.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Пентагон подписал контракт на обслуживание F-16, включая переданные Киеву
30 января, 02:35
 
В миреУкраинаСССРКиевАндрей МарочкоНАТОF-16
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
