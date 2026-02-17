https://ria.ru/20260217/ukraina-2074920848.html
ВСУ потеряли свыше 345 военных в зоне действия "Востока" за сутки
ВСУ потеряли свыше 345 военных в зоне действия "Востока" за сутки
ВСУ потеряли свыше 345 военных в зоне действия "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 345 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 17.02.2026
специальная военная операция на украине
ВСУ потеряли свыше 345 военных в зоне действия "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 345 военных в зоне действия "Востока" за сутки
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 345 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны России.
"Противник потерял свыше 345 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении
военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Коммунаровка Днепропетровской области, Воздвижевка, Горькое, Долинка, Зеленая Диброва, Тимошевка, Любицкое и Никольское Запорожской области", - отметили в министерстве обороны России.