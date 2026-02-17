https://ria.ru/20260217/ukraina-2074835893.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 17.02.2026
В Днепропетровске после воздушной тревоги прогремели взрывы