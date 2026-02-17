Патрушев рассказал об итогах учений БРИКС "Воля к миру-2026"

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Первые военно-морские учения БРИКС "Воля к миру-2026" с участием России, Китая, Ирана, ОАЭ и ЮАР в январе 2026 года прошли успешно, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.