Патрушев рассказал об итогах учений БРИКС "Воля к миру-2026"
Патрушев рассказал об итогах учений БРИКС "Воля к миру-2026" - РИА Новости, 17.02.2026
Патрушев рассказал об итогах учений БРИКС "Воля к миру-2026"
Первые военно-морские учения БРИКС "Воля к миру-2026" с участием России, Китая, Ирана, ОАЭ и ЮАР в январе 2026 года прошли успешно, заявил помощник президента... РИА Новости, 17.02.2026
Патрушев рассказал об итогах учений БРИКС "Воля к миру-2026"
Патрушев: первые военно-морские учения БРИКС "Воля к миру-2026" прошли успешно