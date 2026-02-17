Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал об итогах учений БРИКС "Воля к миру-2026" - РИА Новости, 17.02.2026
09:52 17.02.2026
Патрушев рассказал об итогах учений БРИКС "Воля к миру-2026"
Патрушев рассказал об итогах учений БРИКС "Воля к миру-2026"
Первые военно-морские учения БРИКС "Воля к миру-2026" с участием России, Китая, Ирана, ОАЭ и ЮАР в январе 2026 года прошли успешно, заявил помощник президента... РИА Новости, 17.02.2026
Патрушев рассказал об итогах учений БРИКС "Воля к миру-2026"

Патрушев: первые военно-морские учения БРИКС "Воля к миру-2026" прошли успешно

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Первые военно-морские учения БРИКС "Воля к миру-2026" с участием России, Китая, Ирана, ОАЭ и ЮАР в январе 2026 года прошли успешно, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"В январе в южной Атлантике успешно прошли первые военно-морские учения БРИКС "Воля к миру-2026" с участием России, Китая, Ирана, ОАЭ и ЮАР. Флоты отработали взаимодействие по защите торговых путей, которые в настоящее время становятся всё более уязвимы, в том числе перед лицом западного пиратства", - сказал Патрушев в интервью aif.ru.
Актуальными оказались учения "Морской пояс безопасности-2026" в Ормузском проливе, куда направили свои корабли Россия, Китай и Иран, добавил он.
Фрегат Jamaran ВМС Ирана - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Иран принял участие в учениях "Воля к миру 2026" в составе БРИКС+
17 января, 22:16
 
