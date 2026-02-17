https://ria.ru/20260217/tsentr-2074921077.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 17.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, потери украинских вооруженных формирований составили за сутки до 350 военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:07:00+03:00
2026-02-17T12:07:00+03:00
2026-02-17T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
мирный план сша по украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
днепропетровская область
сергеевка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243037_0:21:3173:1806_1920x0_80_0_0_d5f6139a0f51da4eff72983c0f03299c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
сергеевка