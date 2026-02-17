https://ria.ru/20260217/tramp-2074836720.html
Трамп заявил, что в операции против Кубы нет необходимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что в операции США против Кубы, наподобие похищения венесуэльского президента Николаса Мадуро, нет необходимости. РИА Новости, 17.02.2026
в мире
сша
куба
дональд трамп
николас мадуро
