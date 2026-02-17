https://ria.ru/20260217/telegram-2074950867.html
Telegram заблокировал более 187 тысяч групп и каналов за сутки
Telegram заблокировал более 187 тысяч групп и каналов за сутки - РИА Новости, 17.02.2026
Telegram заблокировал более 187 тысяч групп и каналов за сутки
Мессенджер Telegram в понедельник заблокировал более 187 тысяч групп и каналов, что стало одним из крупнейших значений за последние недели, следует из... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:03:00+03:00
2026-02-17T14:03:00+03:00
2026-02-17T14:03:00+03:00
технологии
павел дуров
telegram
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152134/11/1521341131_0:0:5332:2999_1920x0_80_0_0_15f7cadf318343930805c64963b69af0.jpg
https://ria.ru/20260217/telegram-2073470463.html
https://ria.ru/20260217/telegram-2074949695.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152134/11/1521341131_346:0:5086:3555_1920x0_80_0_0_d7cd4e709bf78d3b66a1dd11a8e539ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, павел дуров, telegram, россия
Технологии, Павел Дуров, Telegram, Россия
Telegram заблокировал более 187 тысяч групп и каналов за сутки
Telegram заблокировал более 187 тысяч групп и каналов 16 февраля
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Мессенджер Telegram в понедельник заблокировал более 187 тысяч групп и каналов, что стало одним из крупнейших значений за последние недели, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно данным, по итогам понедельника мессенджер заблокировал 187 634 групп и каналов. Это четвертое значение за последний месяц - больше было 22 и 23 января, а также 15 февраля.
С начала февраля мессенджер заблокировал всего 2,04 миллиона групп и каналов, при этом блокировка сообществ, "связанных с терроризмом" за этот период составила 7 116.
С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило почти 7,5 миллиона, из них 27 382 сообщества, "связанных с терроризмом".
Telegram
отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым
, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.