Telegram заблокировал более 187 тысяч групп и каналов за сутки

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Мессенджер Telegram в понедельник заблокировал более 187 тысяч групп и каналов, что стало одним из крупнейших значений за последние недели, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.

Так, согласно данным, по итогам понедельника мессенджер заблокировал 187 634 групп и каналов. Это четвертое значение за последний месяц - больше было 22 и 23 января, а также 15 февраля.

С начала февраля мессенджер заблокировал всего 2,04 миллиона групп и каналов, при этом блокировка сообществ, "связанных с терроризмом" за этот период составила 7 116.

С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило почти 7,5 миллиона, из них 27 382 сообщества, "связанных с терроризмом".

Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.