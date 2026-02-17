В Госдуме прокомментировали сообщения о полной блокировке Telegram

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Говорить о решении о якобы блокировке Telegram с 1 апреля преждевременно, информация не получила подтверждения, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.