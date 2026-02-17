Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали сообщения о полной блокировке Telegram
13:14 17.02.2026 (обновлено: 13:26 17.02.2026)
В Госдуме прокомментировали сообщения о полной блокировке Telegram
В Госдуме прокомментировали сообщения о полной блокировке Telegram
Говорить о решении о якобы блокировке Telegram с 1 апреля преждевременно, информация не получила подтверждения, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по...
2026
telegram, госдума рф, россия, антон немкин (депутат), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Telegram, Госдума РФ, Россия, Антон Немкин (депутат), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
В Госдуме прокомментировали сообщения о полной блокировке Telegram

Немкин: говорить об уже принятом решении блокировки Telegram преждевременно

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Говорить о решении о якобы блокировке Telegram с 1 апреля преждевременно, информация не получила подтверждения, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
Ранее во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным канала, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера. Роскомнадзор на фоне этого сообщения заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу.
"Вокруг возможной полной блокировки Telegram с 1 апреля сейчас слишком много эмоций и слишком мало официальной конкретики. Появившаяся в публичном пространстве информация пока не получила подтверждения: в Роскомнадзоре уже заявили, что ведомству "нечего добавить к ранее опубликованной информации". Это означает, что говорить о якобы уже принятом решении преждевременно. Более того, сама дата 1 апреля вызывает вопросы - на данный момент не прозвучало ни юридических оснований, ни процессуальных разъяснений, которые бы однозначно указывали на запуск тотальной блокировки", - сказал Немкин.
Логотип Telegram - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Telegram в России: что известно о причинах замедления, будет ли блокировка
Вчера, 13:20
 
