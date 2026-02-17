Спектакль "Нежное сердце" начали репетировать в Театре Олега Табакова

Спектакль в жанре "Водевиль" расскажет о представителе "золотой молодежи" избалованном Александре, которого отец привозит в Петербург, чтобы женить на дочери своей старой знакомой. По воле случая в петербургском доме оказываются сразу три девушки, готовые побороться за нежное сердце главного героя.

"Это очень яркая, открытая для зрителей история любви под увеличительным стеклом. Это взрослая сказка, в которой мы задаемся вопросом, готов ли каждый из нас взять на себя ответственность за свои поступки, не поддаваясь социальным предрассудкам. Обо всем этом мы рассказываем с юмором, легко и непринужденно. Артисты играют, шутят, иронизируют, но очень верят в предлагаемые обстоятельства", — цитирует пресс-служба режиссера спектакля Севастьяна Смышникова.