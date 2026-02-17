Спектакль "Нежное сердце" начали репетировать в Театре Олега Табакова

https://ria.ru/20260217/tabakov-2075002242.html
В Театре Олега Табакова приступили к репетициям спектакля "Нежное сердце" по пьесе Владимира Соллогуба, сообщает пресс-служба театра. РИА Новости, 17.02.2026
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Театре Олега Табакова приступили к репетициям спектакля "Нежное сердце" по пьесе Владимира Соллогуба, сообщает пресс-служба театра.
Спектакль в жанре "Водевиль" расскажет о представителе "золотой молодежи" избалованном Александре, которого отец привозит в Петербург, чтобы женить на дочери своей старой знакомой. По воле случая в петербургском доме оказываются сразу три девушки, готовые побороться за нежное сердце главного героя.
"Это очень яркая, открытая для зрителей история любви под увеличительным стеклом. Это взрослая сказка, в которой мы задаемся вопросом, готов ли каждый из нас взять на себя ответственность за свои поступки, не поддаваясь социальным предрассудкам. Обо всем этом мы рассказываем с юмором, легко и непринужденно. Артисты играют, шутят, иронизируют, но очень верят в предлагаемые обстоятельства", — цитирует пресс-служба режиссера спектакля Севастьяна Смышникова.
Особый акцент уделяется костюмам, отражающим историческую действительность Санкт-Петербурга XIX века, от художника Марии Боровской.
Художником спектакля выступает Алексей Вотяков, помощниками режиссера — Вера Поклонова и Анастасия Ярославцева.
Роль Золотникова исполняет заслуженный артист России Дмитрий Бродецкий, Александра — Артур Касимов, Дарьи Семеновны — Алена Лаптева, Маши — Алена Морилова (студентка ТШТ).
Персонажа Настеньку отыгрывает Нелли Хаперская, Кубыркину — Яна Сексте, Катю — Софья Бейман, Франсуа — Никита Уфимцев/Гордей Яшин.
Премьерные показы запланированы на 3 и 4 апреля 2026 года и пройдут на Исторической сцене Театра Олега Табакова. Длительность спектакля составляет 1 час 20 минут.