Суд отложил спор об использовании песен "Ласкового мая" в "Слове пацана"
18:24 17.02.2026
Суд отложил спор об использовании песен "Ласкового мая" в "Слове пацана"
© Институт развития интернета (АНО "ИРИ") (2023)Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
© Институт развития интернета (АНО "ИРИ") (2023)
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 5 мая слушания по иску одного из бывших владельцев товарного знака "Ласковый май" Николая Коржикова, в котором он оспаривает лицензионный договор о передаче Светланой Шатуновой, вдовой певца Юрия Шатунова, прав на использование песен "Ласкового мая" в сериале "Слово пацана", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Представляющая Шатунову адвокат Асель Мухтарова-Казарновская ранее подтвердила РИА Новости, что речь в иске к Шатуновой и компании "Тумач Продакшн", снявшей сериал, идет именно об этом договоре. По ее словам, "это договор, по которому ООО "Тумач Продакшн" приобрело неисключительную лицензию на использование песен в исполнении Юрия Шатунова для использования в сериале "Слово пацана".
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Продюсера "Ласкового мая" объявили в международный розыск
31 декабря 2025, 17:18
Товарный знак "Ласковый май" был зарегистрирован в 2003 году одной из структур Андрея Разина, бывшего продюсера группы "Ласковый май". Затем права на бренд несколько раз переходили к разным лицам, в том числе от Коржикова к Разину и обратно.
В июне Роспатент аннулировал бренд по заявлению Шатуновой, которой после смерти Юрия Шатунова в 2022 году принадлежат права на музыкальные произведения "Ласкового мая", полученные им в 2019 году от автора песен и создателя группы Сергея Кузнецова. На момент аннулирования товарного знака правообладателем был Коржиков.
В декабре 2024 года с иском к тем же ответчикам обращался Разин. Его представитель утверждал в суде, что Разин хотел создать фильм про "Ласковый май" и после выхода сериала "Слово пацана" якобы получил претензии от контрагентов на сумму более 2 миллионов долларов из-за использования песен "Ласкового мая" в сериале. В своем иске Разин требовал признать недействительным этот же лицензионный договор, но потом от иска отказался.
"Ласковый май" - музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
Композитор Алексей Рыбников - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Композитор Рыбников выиграл дело по авторским правам на песню "Бу-ра-ти-но"
15 февраля, 21:46
 
