Суд отложил спор об использовании песен "Ласкового мая" в "Слове пацана"

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 5 мая слушания по иску одного из бывших владельцев товарного знака "Ласковый май" Николая Коржикова, в котором он оспаривает лицензионный договор о передаче Светланой Шатуновой, вдовой певца Юрия Шатунова, прав на использование песен "Ласкового мая" в сериале "Слово пацана", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В декабре 2024 года с иском к тем же ответчикам обращался Разин. Его представитель утверждал в суде, что Разин хотел создать фильм про "Ласковый май" и после выхода сериала "Слово пацана" якобы получил претензии от контрагентов на сумму более 2 миллионов долларов из-за использования песен "Ласкового мая" в сериале. В своем иске Разин требовал признать недействительным этот же лицензионный договор, но потом от иска отказался.