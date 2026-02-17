Суд в Волгограде рассмотрит иск об изъятии имущества у экс-судьи Сапеги

ВОЛГОГРАД, 17 фев – РИА Новости. Генпрокуратура направила иск в Ворошиловский районный суд Волгограда об обращении в доход государства имущества нижегородского экс-судьи Вячеслава Сапеги, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
"В Ворошиловском районном суде Волгограда принят к производству иск заместителя генерального прокурора РФ к Вячеславу Сапеге об обращении в доход государства 6 объектов недвижимости и 3 автомобилей... Предварительное заседание по делу назначено на 2 марта", - уточнили в пресс-службе.
В суде уточнили, что ответчиками по делу выступают жена экс-судьи Светлана Сапега, ее родители Анатолий и Лариса Щербинины, а также бывшая супруга Наталья Сапега, которая занимает должность руководителя управления Росреестра по Волгоградской области.
Источник в судейском сообществе сообщал агентству, что председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционного иска в отношении председателя судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги. 12 февраля квалификационная коллегия судей Нижегородской области сообщила, что судья Сапега ушел в отставку.