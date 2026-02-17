Суд в Баку вынес приговор одному из лидеров карабахских армян Варданяну

БАКУ, 17 фев — РИА Новости. Одного из бывших лидеров карабахских армян Рубена Варданяна приговорили к двадцати годам тюрьмы, сообщили РИА Новости в Бакинском военном суде.
"Сегодня в рамках судебного процесса над Рубеном Варданяном правопреемники потерпевших обратились к суду с требованием назначить обвиняемому максимально строгую меру наказания — пожизненное лишение свободы. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения окончательного решения. Позже суд приговорил Рубена Варданяна к двадцати годам лишения свободы", — заявил собеседник агентства.
Варданян в 2022 году отказался от российского гражданства и переехал в Карабах, который тогда еще не был под полным контролем Азербайджана. После перехода всей территории региона под власть Баку пограничники 27 сентября 2023-го задержали его при попытке выезда в Армению.
В Азербайджане обвинили Варданяна в военных преступлениях, терроризме и его финансировании.
В начале февраля суд в Баку приговорил к пожизненному заключению бывших лидеров карабахских армян — Араика Арутюняна, Давида Манукяна, Левона Мнацаканяна, Давида Ишханяна и Давида Бабаяна. Также двадцать лет тюрьмы получили Аркадий Гукасян и Бако Саакян.
