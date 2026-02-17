Рейтинг@Mail.ru
США перед переговорами провели встречу с главой МАГАТЭ, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 17.02.2026
13:50 17.02.2026
США перед переговорами провели встречу с главой МАГАТЭ, заявил МИД Ирана
в мире
сша
тегеран (город)
иран
рафаэль гросси
аббас аракчи
стив уиткофф
магатэ
сша
тегеран (город)
иран
в мире, сша, тегеран (город), иран, рафаэль гросси, аббас аракчи, стив уиткофф, магатэ, мирный план сша по украине
В мире, США, Тегеран (город), Иран, Рафаэль Гросси, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, МАГАТЭ, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 фев – РИА Новости. США перед переговорами с Ираном провели встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
"Сегодня утром американская сторона провела переговоры с главой МИД Омана и генеральным директором МАГАТЭ. Американской стороне была доведена позиция Ирана по ядерной проблеме, снятию санкций и рамкам любого будущего соглашения", - сказал Багаи, его слова приводит иранское агентство IRNA.
Накануне переговоров иранский источник сообщил РИА Новости, что Тегеран обозначил "красные линии" на переговорах с США - диалог только по ядерной тематике, Тегеран не откажется от обогащения урана, региональная повестка и вопрос об иранских ракетах - не предмет для диалога. Он подчеркнул, что Тегеран готов рассматривать предложения США только в рамках вопросов, касающихся иранской ядерной программы и снятия санкций с Тегерана.
Переговоры проходят в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля при посредничестве Омана в столице этой страны - Маскате, став первым после многомесячной паузы в диалоге сторон, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.
