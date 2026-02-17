США перед переговорами провели встречу с главой МАГАТЭ, заявил МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 17 фев – РИА Новости. США перед переговорами с Ираном провели встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
Накануне переговоров иранский источник сообщил РИА Новости, что Тегеран обозначил "красные линии" на переговорах с США - диалог только по ядерной тематике, Тегеран не откажется от обогащения урана, региональная повестка и вопрос об иранских ракетах - не предмет для диалога. Он подчеркнул, что Тегеран готов рассматривать предложения США только в рамках вопросов, касающихся иранской ядерной программы и снятия санкций с Тегерана.
Переговоры проходят в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля при посредничестве Омана в столице этой страны - Маскате, став первым после многомесячной паузы в диалоге сторон, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.
