В США создадут группу для расследования преступлений на ранчо Эпштейна - РИА Новости, 17.02.2026
13:18 17.02.2026
В США создадут группу для расследования преступлений на ранчо Эпштейна
В США создадут группу для расследования преступлений на ранчо Эпштейна
в мире
нью-мексико
сша
санта-фе (сша)
джеффри эпштейн
в мире, нью-мексико, сша, санта-фе (сша), джеффри эпштейн
В мире, Нью-Мексико, США, Санта-Фе (США), Джеффри Эпштейн
© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Группа конгрессменов из штата Нью-Мексико создаст специальную группу для расследования преступлений, совершенных на ранчо скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
Эпштейн владел ранчо Зорро, которое располагалось в штате Нью-Мексико. Как ранее выяснило РИА Новости, финансист хотел разместить копию полотна "Избиение младенцев", показывающую убийство детей, на своем ранчо.
"Назначить специальный комитет, состоящий из двух представителей партии большинства, двух представителей партии меньшинства и председателя из их числа, для расследования уголовных преступлений, связанных с ранчо Зорро, чтобы определить необходимость законных санкций для предотвращения и наказания преступлений и защиты детей и других уязвимых лиц", - говорится в решении палаты представителей Нью-Мексико.
Член палаты представителей штата Андреа Ромеро, один из авторов проекта, рассказала порталу Axios, что комиссия будет опрашивать жертв преступлений, совершенных на ранчо в районе Санта-Фе, и позднее публично огласит имена подозреваемых.
Она также отметила, что комиссия будет состоять из представителей обеих партий, благодаря чему удастся исключить предвзятость.
30 января заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
