Рейтинг@Mail.ru
Исполнительный председатель сети Hyatt покинул пост из-за связи с Эпштейном - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:55 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/ssha-2074842511.html
Исполнительный председатель сети Hyatt покинул пост из-за связи с Эпштейном
Исполнительный председатель сети Hyatt покинул пост из-за связи с Эпштейном - РИА Новости, 17.02.2026
Исполнительный председатель сети Hyatt покинул пост из-за связи с Эпштейном
Американский бизнесмен Томас Прицкер, двоюродный брат губернатора штата Иллинойс Джея Прицкера, объявил об уходе с должности исполнительного председателя совета РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T04:55:00+03:00
2026-02-17T04:55:00+03:00
в мире
сша
иллинойс
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072412012_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0797ff055d37f1f8b5d34b160e2f7005.jpg
https://ria.ru/20260215/epshteyn-2074571520.html
https://ria.ru/20260214/dmitriev-2074443373.html
сша
иллинойс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072412012_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_c836453749f7d3bdc885ac7a826cecbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иллинойс, джеффри эпштейн
В мире, США, Иллинойс, Джеффри Эпштейн
Исполнительный председатель сети Hyatt покинул пост из-за связи с Эпштейном

Исполнительный председатель Hyatt Прицкер ушел с поста из-за связи с Эпштейном

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Американский бизнесмен Томас Прицкер, двоюродный брат губернатора штата Иллинойс Джея Прицкера, объявил об уходе с должности исполнительного председателя совета директоров сети гостиниц Hyatt Hotels из-за своих связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
"Поговорив с коллегами по совету директоров, я решил, что после работы в должности исполнительного председателя с 2004 года и учитывая, что компания занимает сильную позицию (на рынке - ред.), это подходящий момент для завершения моей работы в Hyatt", - говорится в заявлении бизнесмена.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Власти США опубликовали список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна
15 февраля, 23:47
Прицкер выразил свои сожаления по поводу контактов с Эпштейном и его пособницей Гислейн Максвелл.
"Я совершил ужасную ошибку, поддерживая с ними контакты, и нет никакого оправдания тому, что я не дистанцировался от них раньше. Я осуждаю действия Эпштейна и Максвелл и тот вред, который они причинили, и испытываю глубокую скорбь из-за боли, которую они нанесли своим жертвам", - говорится в заявлении.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Дмитриев поинтересовался, почему СМИ защищают демократов из файлов Эпштейна
14 февраля, 23:41
 
В миреСШАИллинойсДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала