США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2026
02:43 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/ssha-2074833794.html
США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, пишут СМИ
США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2026
США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Соединенные Штаты продолжают усиление военного присутствия на Ближнем Востоке перед переговорами с Ираном в Женеве, передает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T02:43:00+03:00
2026-02-17T02:43:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
иран
дональд трамп
аббас аракчи
стив уиткофф
корпус стражей исламской революции
сша
ближний восток
иран
2026
в мире, сша, ближний восток, иран, дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф, корпус стражей исламской революции
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Корпус стражей исламской революции
США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, пишут СМИ

CNN: США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке

© AP Photo / Hussein MallaАмериканская военная техника
Американская военная техника - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Американская военная техника. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают усиление военного присутствия на Ближнем Востоке перед переговорами с Ираном в Женеве, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По информации телеканала, силы ВВС США, базирующиеся в Великобритании, включая самолёты-заправщики и истребители, перемещаются ближе к Ближнему Востоку. Помимо этого США продолжают перебрасывать в регион системы противовоздушной обороны.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Вашингтон и Тегеран могут обсудить доступ США к ресурсам Ирана, пишут СМИ
Вчера, 02:17
Один из источников также сообщил о продлении сроков пребывания в регионе ряда американских военных подразделений, ожидавших ротации в ближайшие недели.
Как утверждает телеканал, эти шаги предпринимаются как для того, чтобы оказать давление на Тегеран, так и для того, чтобы иметь варианты нанесения ударов по территории страны в случае провала переговоров по его ядерной программе.
Среди потенциальных целей ударов, по словам нескольких источников, штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции, а также другие военные объекты, не являющиеся частью иранской ядерной инфраструктуры. Источники телеканала также сообщают об обсуждении возможных совместных операций США и Израиля. По их словам, они могли бы быть похожи на операцию "Полуночный молот" (Midnight Hammer) прошлым летом, когда США нанесли удары по иранским ядерным объектам.
Представители Тегерана и Вашингтона проведут второй раунд консультаций по иранской ядерной программе в Женеве во вторник на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об усилении военного присутствия на Ближнем Востоке, а также сигналов иранской стороны о готовности к компромиссам.
Иранскую делегацию возглавит глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля при посредничестве Омана в столице этой страны - Маскате, став первым после многомесячной паузы в диалоге сторон, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года, к которому присоединились США.
Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Самолет-разведчик США несколько часов летал у берегов Ирана
16 февраля, 21:49
 
В миреСШАБлижний ВостокИранДональд ТрампАббас АракчиСтив УиткоффКорпус стражей исламской революции
 
 
