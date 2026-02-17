США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают усиление военного присутствия на Ближнем Востоке перед переговорами с Ираном в Женеве, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По информации телеканала, силы ВВС США, базирующиеся в Великобритании, включая самолёты-заправщики и истребители, перемещаются ближе к Ближнему Востоку. Помимо этого США продолжают перебрасывать в регион системы противовоздушной обороны.
Один из источников также сообщил о продлении сроков пребывания в регионе ряда американских военных подразделений, ожидавших ротации в ближайшие недели.
Как утверждает телеканал, эти шаги предпринимаются как для того, чтобы оказать давление на Тегеран, так и для того, чтобы иметь варианты нанесения ударов по территории страны в случае провала переговоров по его ядерной программе.
Среди потенциальных целей ударов, по словам нескольких источников, штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции, а также другие военные объекты, не являющиеся частью иранской ядерной инфраструктуры. Источники телеканала также сообщают об обсуждении возможных совместных операций США и Израиля. По их словам, они могли бы быть похожи на операцию "Полуночный молот" (Midnight Hammer) прошлым летом, когда США нанесли удары по иранским ядерным объектам.
Представители Тегерана и Вашингтона проведут второй раунд консультаций по иранской ядерной программе в Женеве во вторник на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об усилении военного присутствия на Ближнем Востоке, а также сигналов иранской стороны о готовности к компромиссам.
Иранскую делегацию возглавит глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля при посредничестве Омана в столице этой страны - Маскате, став первым после многомесячной паузы в диалоге сторон, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года, к которому присоединились США.
