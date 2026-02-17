Совфед рассмотрит закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

Рейтинг@Mail.ru
15:52 17.02.2026
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские сенаторы на заседании палаты 18 февраля рассмотрят закон об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ, говорится в повестке.
Документом предусматривается обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг связи при поступлении требований от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ.
При этом оператор связи не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ России.
Закон направлен на регулирование отношений в области обеспечения безопасности по направлениям деятельности ФСБ России и противодействие терроризму, говорится в пояснительной записке.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Россиянам могут разрешить требовать с операторов связи ущерб от мошенников
27 января, 05:54
 
