Совфед рассмотрит закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские сенаторы на заседании палаты 18 февраля рассмотрят закон об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ, говорится в повестке.

При этом оператор связи не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ России.