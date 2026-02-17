https://ria.ru/20260217/sovfed-2074981772.html
Совфед рассмотрит закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Совфед рассмотрит закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ - РИА Новости, 17.02.2026
Совфед рассмотрит закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Российские сенаторы на заседании палаты 18 февраля рассмотрят закон об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ,... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:52:00+03:00
2026-02-17T15:52:00+03:00
2026-02-17T15:57:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет федерации рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595548227_275:533:2969:2048_1920x0_80_0_0_b147e3067e6f108321309cada175cd77.jpg
https://ria.ru/20260127/moshenniki-2070457035.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595548227_314:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_aa94ca937142cd3d37bd62eb3afc31c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ, Россия
Совфед рассмотрит закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Совфед рассмотрит закон о приостановке оказания услуг связи по требованию ФСБ
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские сенаторы на заседании палаты 18 февраля рассмотрят закон об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ, говорится в повестке.
Документом предусматривается обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг связи при поступлении требований от ФСБ России
в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ.
При этом оператор связи не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ России.
Закон направлен на регулирование отношений в области обеспечения безопасности по направлениям деятельности ФСБ России и противодействие терроризму, говорится в пояснительной записке.