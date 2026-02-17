Рейтинг@Mail.ru
Ученый РАН рассказал, сколько минут в день можно сидеть в соцсетях - РИА Новости, 17.02.2026
03:06 17.02.2026 (обновлено: 10:12 17.02.2026)
Ученый РАН рассказал, сколько минут в день можно сидеть в соцсетях
Ученый РАН рассказал, сколько минут в день можно сидеть в соцсетях - РИА Новости, 17.02.2026
Ученый РАН рассказал, сколько минут в день можно сидеть в соцсетях
Безопасное время пребывания в социальных сетях для взрослого человека не должно превышать 40 минут в день, для ребенка - 30 минут, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2026
общество
российская академия наук
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, российская академия наук
Общество, Российская академия наук
Ученый РАН рассказал, сколько минут в день можно сидеть в соцсетях

РИА Новости: Дидур посоветовал проводить в соцсетях не более 40 минут в день

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Девушка со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Безопасное время пребывания в социальных сетях для взрослого человека не должно превышать 40 минут в день, для ребенка - 30 минут, рассказал РИА Новости директор Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Михаил Дидур.
"Если это просто скучающий наблюдатель, я бы определил время, что 20-40 минут в день хватит. Ребенок точно так же до получаса", - сказал ученый, отметив важность информационной гигиены.
Дидур подчеркнул, что необходимо установить регламенты использования соцсетей в первую очередь для детей и подростков, формируя навыки осознанного потребления информации.
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Психолог рассказал, как объяснить ребенку опасность интернета
17 июля 2025, 03:13
 
Общество
 
 
