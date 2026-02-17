Ученый РАН рассказал, сколько минут в день можно сидеть в соцсетях

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Безопасное время пребывания в социальных сетях для взрослого человека не должно превышать 40 минут в день, для ребенка - 30 минут, рассказал РИА Новости директор Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Михаил Дидур.

"Если это просто скучающий наблюдатель, я бы определил время, что 20-40 минут в день хватит. Ребенок точно так же до получаса", - сказал ученый, отметив важность информационной гигиены.