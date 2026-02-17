https://ria.ru/20260217/sotsseti-2074835605.html
Ученый РАН рассказал, сколько минут в день можно сидеть в соцсетях
Ученый РАН рассказал, сколько минут в день можно сидеть в соцсетях - РИА Новости, 17.02.2026
Ученый РАН рассказал, сколько минут в день можно сидеть в соцсетях
Безопасное время пребывания в социальных сетях для взрослого человека не должно превышать 40 минут в день, для ребенка - 30 минут, рассказал РИА Новости
Ученый РАН рассказал, сколько минут в день можно сидеть в соцсетях
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Безопасное время пребывания в социальных сетях для взрослого человека не должно превышать 40 минут в день, для ребенка - 30 минут, рассказал РИА Новости директор Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Михаил Дидур.
"Если это просто скучающий наблюдатель, я бы определил время, что 20-40 минут в день хватит. Ребенок точно так же до получаса", - сказал ученый, отметив важность информационной гигиены.
Дидур подчеркнул, что необходимо установить регламенты использования соцсетей в первую очередь для детей и подростков, формируя навыки осознанного потребления информации.