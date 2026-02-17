Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали подходящий возраст для регистрации детей в соцсетях - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/sotsseti-2074834526.html
Россияне назвали подходящий возраст для регистрации детей в соцсетях
Россияне назвали подходящий возраст для регистрации детей в соцсетях - РИА Новости, 17.02.2026
Россияне назвали подходящий возраст для регистрации детей в соцсетях
Каждый восьмой россиянин считает, что детям не стоит заводить соцсети, при этом самым подходящим возрастом для регистрации в соцсетях треть жителей страны... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T02:51:00+03:00
2026-02-17T02:51:00+03:00
общество
россия
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94051/66/940516687_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1ffc5faeca93287add1e4f5e02eeab52.jpg
https://ria.ru/20251222/gosduma-2063943642.html
https://ria.ru/20250717/psiholog-2029598358.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94051/66/940516687_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_81ea540e1a9a0939b71867821480a21e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дети
Общество, Россия, Дети
Россияне назвали подходящий возраст для регистрации детей в соцсетях

РИА Новости: каждый восьмой россиянин считает, что детям не нужны соцсети

© Fotolia / WavebreakmediaMicroДети с планшетным компьютером
Дети с планшетным компьютером - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
Дети с планшетным компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Каждый восьмой россиянин считает, что детям не стоит заводить соцсети, при этом самым подходящим возрастом для регистрации в соцсетях треть жителей страны считает 13-15 лет, а еще четверть - 16-17 лет, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Оптимальным возрастом для регистрации в соцсетях 31% россиян считает 13-15 лет. 25% опрошенных уверены, что знакомство с платформами стоит отложить до 16-17 лет. При этом женщины чаще допускают регистрацию в 10-12 лет (15% против 11% среди мужчин), тогда как мужчины несколько чаще выбирают стратегию полного запрета (14% против 12% среди россиянок)", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Госдуме прокомментировали идею запретить детям и подросткам соцсети
22 декабря 2025, 19:03
При этом 13% жителей страны считают, что соцсети детям вообще не стоит заводить, еще 7% - что это можно делать в любом возрасте, когда ребенок захочет, 1% - в 7-9 лет, 13% - в 10-12 лет, еще 10% затруднились с ответом.
Опрос родителей показал: чем старше ребенок, тем меньше запретов на регистрации, а аккаунты старшеклассников в целом контролируют меньше, чем 7-9-летних. Впрочем, за последний год число родителей, следящих за поведением в интернете несовершеннолетних детей (любых возрастов), выросло. Наиболее заметен этот тренд среди родителей 10-12-летних: количество контролирующих родителей увеличилось с 46 до 53%.
Время общения детей в соцсетях стали чаще ограничивать. Среди родителей 7-9-летних регулирование времени в 2026 году практикует 81% (годом ранее было 75%), 10-12-летних — 74% против 68%. Даже среди родителей подростков старше 16 дет ограничения действуют в 30% семей, тогда как год назад были в 26%.
Доля родителей, обсуждающих с детьми правила поведения в интернете, сегодня максимальна (78%). 57% обсуждают с детьми риски общения с незнакомцами. 27% говорят о сохранности персональных данных. 26% предостерегают от переходов по подозрительным ссылкам. 19% обсуждают тему мошенничества. 12% предостерегают от публикаций фото и видео. Еще 12% родителей беседуют с детьми о деструктивных сообществах.
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Психолог рассказал, как объяснить ребенку опасность интернета
17 июля 2025, 03:13
 
ОбществоРоссияДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала