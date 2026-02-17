Россияне назвали подходящий возраст для регистрации детей в соцсетях

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Каждый восьмой россиянин считает, что детям не стоит заводить соцсети, при этом самым подходящим возрастом для регистрации в соцсетях треть жителей страны считает 13-15 лет, а еще четверть - 16-17 лет, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

"Оптимальным возрастом для регистрации в соцсетях 31% россиян считает 13-15 лет. 25% опрошенных уверены, что знакомство с платформами стоит отложить до 16-17 лет. При этом женщины чаще допускают регистрацию в 10-12 лет (15% против 11% среди мужчин), тогда как мужчины несколько чаще выбирают стратегию полного запрета (14% против 12% среди россиянок)", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.

При этом 13% жителей страны считают, что соцсети детям вообще не стоит заводить, еще 7% - что это можно делать в любом возрасте, когда ребенок захочет, 1% - в 7-9 лет, 13% - в 10-12 лет, еще 10% затруднились с ответом.

Опрос родителей показал: чем старше ребенок, тем меньше запретов на регистрации, а аккаунты старшеклассников в целом контролируют меньше, чем 7-9-летних. Впрочем, за последний год число родителей, следящих за поведением в интернете несовершеннолетних детей (любых возрастов), выросло. Наиболее заметен этот тренд среди родителей 10-12-летних: количество контролирующих родителей увеличилось с 46 до 53%.

Время общения детей в соцсетях стали чаще ограничивать. Среди родителей 7-9-летних регулирование времени в 2026 году практикует 81% (годом ранее было 75%), 10-12-летних — 74% против 68%. Даже среди родителей подростков старше 16 дет ограничения действуют в 30% семей, тогда как год назад были в 26%.