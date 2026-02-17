Рейтинг@Mail.ru
13:42 17.02.2026 (обновлено: 14:49 17.02.2026)
Минпросвещения рассказало о программе "Обучение служением"
Минпросвещения рассказало о программе "Обучение служением"
Программа "Обучение служением. Первые" может быть реализована как в рамках внеурочной деятельности, так и в виде обязательного школьного предмета, это решение... РИА Новости, 17.02.2026
общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения рассказало о программе "Обучение служением"

Минпросвещения: программа "Обучение служением" может быть внеурочной

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Программа "Обучение служением. Первые" может быть реализована как в рамках внеурочной деятельности, так и в виде обязательного школьного предмета, это решение остается за школой, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Ранее сообщалось, что программа "Обучение служением. Первые" станет обязательным школьным предметом.
"Программа "Обучение служением. Первые", в которой школьники решают социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса, может быть реализована в рамках внеурочной деятельности по решению школы в форме индивидуального проекта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что просветительская программа реализуется при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. Она является одним из многих возможных форматов реализации индивидуальных проектов старшеклассниками.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Кравцов рассказал, когда оценку за поведение введут во всех школах
27 января, 17:57
 
