Концерт Сабурова в Таиланде не отменили, несмотря на проверку в Казахстане

БАНГКОК, 17 фев - РИА Новости. Билеты на первый после запрета на въезд в Россию концерт стендап-комика Нурлана Сабурова в тайском Пхукете все еще в продаже, мероприятие не отменено, несмотря на проводимую в Казахстане проверку в отношении находящегося в стране комика, выяснил корреспондент РИА Новости.

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал проверку в отношении Сабурова, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточняется.

Концерт должен состояться 25 февраля на площадке Royal Phuket City Hotel, вместимость которой составляет 2 тысячи человек. Цены на билеты варьируются от 3 до 20 с лишним тысяч рублей.

В настоящее время билеты все еще можно приобрести на сайте, никаких уведомлений об отмене концерта не поступало.

Сабуров также планирует провести концерты в апреле в крупнейших городах Китая - Шанхае и Гуанчжоу, следует из информации на его сайте и из афиш мероприятий, с которыми ознакомились корреспонденты РИА Новости.