Концерт Сабурова в Таиланде не отменили, несмотря на проверку в Казахстане - РИА Новости, 17.02.2026
10:16 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/saburov-2074879162.html
Концерт Сабурова в Таиланде не отменили, несмотря на проверку в Казахстане
Концерт Сабурова в Таиланде не отменили, несмотря на проверку в Казахстане - РИА Новости, 17.02.2026
Концерт Сабурова в Таиланде не отменили, несмотря на проверку в Казахстане
Билеты на первый после запрета на въезд в Россию концерт стендап-комика Нурлана Сабурова в тайском Пхукете все еще в продаже, мероприятие не отменено, несмотря... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:16:00+03:00
2026-02-17T10:16:00+03:00
Концерт Сабурова в Таиланде не отменили, несмотря на проверку в Казахстане

Концерт Сабурова в Таиланде не отменили, несмотря на проверку в КНБ Казахстана

Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Нурлан Сабуров. Архивное фото
БАНГКОК, 17 фев - РИА Новости. Билеты на первый после запрета на въезд в Россию концерт стендап-комика Нурлана Сабурова в тайском Пхукете все еще в продаже, мероприятие не отменено, несмотря на проводимую в Казахстане проверку в отношении находящегося в стране комика, выяснил корреспондент РИА Новости.
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал проверку в отношении Сабурова, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточняется.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Нурлан Сабуров: почему запретили въезд в Россию на 50 лет
16 февраля, 12:13
Концерт должен состояться 25 февраля на площадке Royal Phuket City Hotel, вместимость которой составляет 2 тысячи человек. Цены на билеты варьируются от 3 до 20 с лишним тысяч рублей.
В настоящее время билеты все еще можно приобрести на сайте, никаких уведомлений об отмене концерта не поступало.
Сабуров также планирует провести концерты в апреле в крупнейших городах Китая - Шанхае и Гуанчжоу, следует из информации на его сайте и из афиш мероприятий, с которыми ознакомились корреспонденты РИА Новости.
Ранее Сабурову запретили въезд в Россию на полвека, он вернулся на родину в Казахстан. После этого казахстанский активист Марат Турымбетов на своей странице в соцсети сообщил, что направил в генпрокуратуру заявление против Сабурова с требованием проверить передачу десяти мотоциклов российским бойцам в зоне СВО летом 2025 года. Заявитель утверждает, что действия комика могут квалифицироваться как "финансирование и обеспечение наемничества", за которое в Казахстане грозит до 12 лет лишения свободы.
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В РПЦ осудили шутки Сабурова о Христе
9 февраля, 15:31
 
