В Дагестане объявили первый день месяца Рамадан
Священный для мусульман месяц Рамадан в Дагестане начнется с 19 февраля, сообщается в Telegram-канале муфтията республики. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T20:18:00+03:00
2026-02-17T20:18:00+03:00
2026-02-17T20:18:00+03:00
религия
республика дагестан
республика дагестан
2026
Новости
ru-RU
В Дагестане объявили первый день месяца Рамадан
Первым днем месяца Рамадан в Дагестане объявили 19 февраля
МАХАЧКАЛА, 17 фев - РИА Новости. Священный для мусульман месяц Рамадан в Дагестане начнется с 19 февраля, сообщается в Telegram-канале муфтията республики.
“Комитет по определению начала и конца лунных месяцев при совете алимов Дагестана
объявляет: 1-й день месяца Рамадан в Дагестане – четверг, 19 февраля”, – говорится в сообщении.
Рамадан является частью лунного календаря и началом его считается появление луны. Лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год Рамадан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году.
В этот период мусульманам в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям. Принимать пищу и пить разрешается лишь после захода солнца и до его восхода.