Смирнов считает перенос сроков проведения Олимпийских игр разумной идея - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
17:46 17.02.2026
Смирнов считает перенос сроков проведения Олимпийских игр разумной идея
Смирнов считает перенос сроков проведения Олимпийских игр разумной идея
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), бывший вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов заявил РИА Новости, что... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T17:46:00+03:00
2026-02-17T17:46:00+03:00
спорт, легкая атлетика, виталий смирнов (почетный президент окр), олимпийский комитет россии (окр), международный олимпийский комитет (мок), виталий смирнов (футбол)
Смирнов считает перенос сроков проведения Олимпийских игр разумной идея

Смирнов считает перенос сроков проведения Олимпийских игр логичным

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), бывший вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов заявил РИА Новости, что считает логичным вариант с переносом из-за климатических условий сроков проведения зимних Олимпийских игр с февраля на январь.
Олимпиада 2026 года проходит в Италии с 6 по 22 февраля.
Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
У МОК нет правил, запрещающих Тутберидзе помогать Петросян, заявил Адамс
Вчера, 14:06
"Наверное, это разумная идея – перенести Олимпийские игры на январь, и эта тема уже обсуждается в Международном олимпийском комитете. Раньше ведь не было Паралимпийских игр, а теперь в марте им будет несколько сложно, в том числе из-за проблем со снегом", - сказал Смирнов.
"Эта тема обсуждается, и мне кажется, что она правильная – с переносом Олимпийских игр на январь. С учетом того, чтобы во время проведения соревнований не растаяли открытые трассы", - добавил собеседник агентства.
Зимние Паралимпийские игры пройдут 6-15 марта в итальянских городах Милан и Кортина‑д'Ампеццо.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
МОК поспособствует возвращению российского биатлона, считает Васильев
16 февраля, 17:30
 
СпортЛегкая атлетикаВиталий Смирнов (почетный президент ОКР)Олимпийский комитет России (ОКР)Международный олимпийский комитет (МОК)Виталий Смирнов (футбол)
 
