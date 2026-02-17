Глава Приамурья поздравил друзей из Китая с Новым годом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил на китайском языке друзей из КНР с Праздником Весны - Новым годом по лунному календарю.

Видеообращение к китайским соседям глава региона записал в Доме российско-китайской дружбы в Благовещенске, который открыли в 2025 году. Ролик опубликован в соцсетях главы региона.

"Поздравляю наших друзей из Поднебесной с Праздником Весны - Новым годом по лунному календарю. Для Приамурья этот праздник имеет особое значение. Мы живем и работаем в тесной связке с нашими китайскими соседями, нас объединяют не только общая граница, но и крепкие экономические, культурные и гуманитарные связи. Традиция встречать Новый год по восточному календарю стала для нашего региона доброй и любимой", - написал Орлов в Telegram-канале.

В видеопоздравлении на китайском языке Орлов также отметил ценность прочных отношений между РФ и КНР и пригласил всех в Амурскую область.

"Друзья, в эти праздничные дни желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Успехов во всех начинаниях!" - сказал в завершение Орлов.

Китайский Новый год – Чуньцзе (праздник весны) – является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более двух тысяч лет. Его наступление приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Обычно эта дата выпадает на период между 12 января и 19 февраля.